Universitarios piden que se permita comercio dentro de CU

La detención de dos estudiantes con presunta droga dentro de la BUAP puso al descubierto la realidad que se vive dentro de Ciudad Universitaria (CU). Decenas de alumnos han ocupado los jardines para vender comida, ropa y diversos productos.

Como ha sido desde hace varios años, algunos se dedican a vender tortas, sandwiches, dulces, cigarros, entre otros alimentos, la mayoría para costear sus gastos escolares, incluso para ayudarse a pagar renta de cuartos; pero, la venta ha escalado y ya se comercializan otros productos, incluso hay chicas que colocan tendederos de ropa.

Esta facilidad para poder generarse un comercio informal también ha dado pie a que algunas persones se aprovechen para pasar desapercibidas y ofrecer algún tipo de droga.

Fue el pasado 16 de septiembre cuando personal de Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (Dasu) detuvieron a dos estudiantes por la supuesta venta ilícita de alimentos con drogas; aunque también trascendió que les descubrieron dos kilogramos de marihuana.

El personal pidió sus credenciales y les señaló que no podían permanecer ahí pues el reglamento de la institución refiere que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicóticos dentro de CU por lo que fuero detenidos.

En entrevista con Publimetro, una estudiante que prefirió el anonimato, refirió que las medidas se tomaron de manera “arbitraria”, sin el conseso previo entre los comerciantes universitarios y las autoridades, por lo que de un día para otro se ordenó el desalojo del parque que se encuentra frente al edificio de Rectoría.

“No hay una regulación, ni una solución de las autoridades, solo correrlos y amenazarlos con la expulsión si continuaban con eso”, señaló — Estudiante BUAP.

Aunque admitió que también hay estudiantes que venden dentro de los edificios no se les ofrece alguna solución ya que ignoran que varios estudiantes costean sus estudios con las ventas que hacen dentro de la universidad.

“Verdaderamente tenemos muchos compañeros que costean sus estudios por las ventas dentro de la universidad, incluso de ellos argumentan que si les cerraban esa oportunidad no podrían seguir asistiendo a clases y mejor buscarían quedarse en el área laboral”. — Estudiante BUAP.

Por ello, realizaron una manifestación afuera de Rectoría para pedir diálogo con la rectora Lilia Cedillo Ramírez y se puedan establecer zonas y horarios de venta para evitar que sean criminalizados, pues no rechazan que investiguen para descartar que oferten drogas.

Algunos de los manifestantes llevaron consignas como las de: “Si no me das el pan, no me lo quites de la boca”, y algunas cartulinas con frases como “Si no vendemos, no comemos”, " La renta no me va a espera”.

La estudiante que forma parte de los grupos que se han manifestado refirió que este lunes entregarán un pliego petitorio y darán a conocer sus demandas, pero principalmente piden que se les permita continuar vendiendo.

Hasta el momento ni el área de Comunicación Social de la BUAP, ni la rectora Lilia Cedillo Ramírez han dado una postura respecto a lo acontecido.