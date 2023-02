Puebla, tercera con más asentamientos irregulares en el país, aquí las razones

El municipio de Puebla se ubica como la tercera ciudad con mayor número de asentamientos irregulares a nivel nacional, con 160 identificados principalmente en la zona de Valsequillo y San Francisco Totimehuacán, informó la regidora María de Dolores Cervantes Moctezuma.

La también presidenta de la comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Bienes Patrimoniales, comentó que hasta hace unos años había más registro al norte y periferia de la ciudad en los límites con Tlaxcala, pero tras un estudio del Implan se pudo detectar un mayor número de asentamientos humanos irregulares en la zona de Valsequillo y San Francisco Totimehuacan.

Indicó que al iniciar la actual administración municipal se encontraron 145 registros; no obstante, al pasar del tiempo estos aumentaron a 160, y de estos se han reconocido seis asentamientos y se espera regularizar 20 más.

Cervantes Moctezuma mencionó que la gente se asienta en lugares peligrosos es por necesidad, falta de solvencia económica o un trabajo formal para adquirir un crédito; pero, también porque se dejan engañar por “vivales” quienes venden los predios sin contar con un documento que les dé certeza jurídica.

Por ello, agregó que el Ayuntamiento de Puebla ha iniciado una campaña para advertir de los riesgos al adquirir un predio en un asentamiento irregular, pero dejó claro que no son autoridad judicial para andar persiguiendo a las personas.

PREDIOS No se puede regularizar un inmueble o una colonia que se encuentra asentada en un área de riesgo, cerca de barrancas o ríos.

“No somos MP no porque aparezca un anuncio no andamos casando a la gente, cuando se tienen bien identificado se actúa con Desarrollo Urbano, pero qué mayor sanción el que no te puedo regularizar”.

— María de Dolores Cervantes, regidora Ayuntamiento Puebla