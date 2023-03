Mujeres con cáncer exigen tratamientos y especialistas para salvar su vida

Mujeres con cáncer en Puebla se manifestaron para exigir medicamentos oncológicos, mantenimiento de equipo médico y especialistas, pues cualquier retraso representa un gasto y un día menos para salvar su vida.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres con cáncer se manifestaron frente al Hospital General del Sur para hacer visible la demanda que tienen de medicamentos para su tratamiento.

En sus carteles se apreciaron mensajes como “necesitamos mastógrafos, tomógrafos y suficientes medicamentos oncológicos”, “no más muertas por falta de medicamentos”, y “que hoy mi voz pueda salvar una vida”, entre otras.

De acuerdo con las pacientes, no hay medicamentos como Anastrozol, Dexametazona, Irinotecan, Bleomicina, Daunorrubicina, Metotexate, Letrozol, Doxorrubicina, Neurovac, Tamoxifeno, entre otros.

Señalaron que el doctor Adriel Vázquez les prometió que este jueves llegarían los medicamentos y “el señor gobernador se iba a ser responsable de la compra del resto”.

“Ojalá que no nos engañe ahorita por el Día de la Mujer que nos diga ‘sí, sí va haber’ y para la otra semana ya no haya. A mí me toca recoger mañana medicamento, según que sí va haber”, señaló una de las afectadas.