Rescatan proyecto Barrios Originarios, piden apoyo federal

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), colaborará para que el proyecto de Barrios Originarios, propuesto por el exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sea una realidad, afirmó el titular de esa dependencia, Román Meyer Falcón.

En su visita a la ciudad de Puebla, reveló que el gobernador Sergio Céspedes Peregrina le pidió apoyarlos para iniciar con el proyecto que tiene como objetivo detonar el desarrollo económico y social del área, así como hacer remodelaciones a los inmuebles situados en el polígono que incluye la zona de Analco, El Alto y San Francisco.

El funcionario federal explicó que se instruyó al director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), José Iracheta Carroll, a realizar las gestiones necesarias para tramitar los títulos de propiedad y permisos de uso de suelo para realizar las intervenciones.

Desde el 2021, las secretarias de Turismo, Economía y Cultura iniciaron pláticas con el sector turístico y de hotelería en la entidad para impulsar el “Clúster del origen” en la zona conocida como de la Fundación de Puebla.

En otro tema, Meyer Falcón descartó que haya recursos por parte de la Sedatu para realizar el proyecto de intervención en el mercado Amalucan, pues señaló que la administración de Claudia Rivera Vivanco no logró el consenso con los comerciantes, por lo que fue retirado el apoyo.

“Ese proyecto originalmente lo habíamos sacado, pero no hubo el consenso social y lo tuvimos que bajar, no podemos imponernos si no hay voluntad. La dependencia no tiene el presupuesto para hacerlo, por lo que lo tendrían que buscarlo”, argumentó.