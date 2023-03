José Luis Sorcia se va de la SEP tras polémica declaración por el 8M

José Luis Sorcia Ramírez estaría con un pie afuera de la SEP del estado, luego de sus declaraciones en torno a la participación de maestras en las marchas del 8M.

El funcionario fue designado como encargado de despacho de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en octubre del 2022, por el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien confirmó la salida de Melitón Lozano Pérez, quien renunció tras protestas de maestros e irregularidades en la dependencia.

Su permanencia no estaba en duda hasta que declaró que las maestras no tenían permiso de faltar a las escuelas para marchar por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pese a que el gobernador, Sergio Céspedes Peregrina, dijo que todas las trabajadoras del Estado podían hacerlo.

[ Nissan Z, el deportivo para los puristas ]

“Imagínense si mañana hay un día de no sé qué y día de no sé cuánto (...) Con todo derecho (pueden hacerlo), cuando terminen las jornadas de trabajo, no podemos dejar a los niños sin clases (...) pero si mañana, imagínense, hay otra festividad, y dicen, ‘suspendemos clases’”, expresó.