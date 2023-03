Trabajadoras del hogar alzan la voz contra la explotación

Trabajadoras del hogar en la Sierra Norte de Puebla acusaron ser víctimas de explotación, en algunos casos desde hace 15 años, a través de prácticas de captación, por parte de María Hilda N, quien fue liberada por una jueza ante presuntas irregularidades en su detención.

Las afectadas y organizaciones que las acompañan pidieron la intervención del gobierno de Puebla, para comprometerse con la defensa de los derechos de las mujeres, incluidos los de las trabajadoras del hogar no remuneradas.

A través de un comunicado, la Red de Formadoras Kualinemilis AC, organizaciones, grupos de apoyo y colectivas, condenaron la resolución de la Jueza Liszet del Carmen Fuentes Trueba, quien al realizarse la primera audiencia del caso 003534/2022 permitió la libertad de María Hilda N, que en redes sociales se hace pasar por Lili Bustillos.

Al darse a conocer la detención de esta persona, surgieron varios testimonios de mujeres de la Sierra de Norte, quienes también fueron víctimas de esta mujer, lo cual, refieren, expone la gravedad de la situación y presume una forma de trata de personas con fines de explotación laboral que ha vulnerado principalmente a mujeres indígenas del estado, desde hace al menos 15 años, a través de promesas y engaños a empleadas del hogar.

Las víctimas de este delito mencionan haber logrado escapar y vivir con miedo por las represalias que su agresora pueda tomar. Algunos de los testimonios son:

“No me pagaba, no comía y no veía a mi familia”

“Me llevo a su casa prometiendo trabajo, yo tenía mucha necesidad y por eso fui, me dejaba encerrada con llave cuando se iba de vacaciones y no podía comer su comida, nunca me pagó, intenté suicidarme en dos ocasiones con los productos que usaba para limpiar el baño, el día que hui una señora que rentaba ahí me ayudó, me salí sin nada...”.

— Anónimo, estuvo dos meses hace 15 años