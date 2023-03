Aborto legal: casi tres años solicitando despenalización, urgen a gobierno intervenir

Integrantes de la Campaña por el Aborto Legal en Puebla solicitarán una reunión con el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina para abordar los pendientes en la agenda de mujeres, entre estos la despenalización del aborto que lleva casi tres años que lo solicitan.

Zavine Magadán, integrante de REDefine Puebla recordó que cuando el actual gobernador, Sergio Céspedes Peregrina fue presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla le dirigieron un oficio para que las recibiera para abordar el tema de la despenalización el aborto y dieran a conocer las acciones que diversas organizaciones de la campaña realizan en la prevención de embarazos adolescentes, atención a la violencia sexual, capacitación a funcionarios, entre otros.

No obstante, señalaron que no obtuvieron respuesta a esta solicitud que fue recibida con fecha del 30 de septiembre de 2022, por lo que ahora que el mandatario poblano ha mostrado ánimo de apertura, piden que no les den más largas sobre el tema.

“Aprovechamos el ánimo de apertura que recientemente mostró el titular del ejecutivo poblano al reunirse con diversas organizaciones para externar nuestro interés en ser escuchadas, por lo que nuevamente solicitaremos formalmente y por escrito, una reunión con el gobernador poblano”, señaló.

A su vez, Lizeth Mejorada, consejera social del Instituto Nacional de Mujeres, recordó que la toma del Congreso el 25 de noviembre del 2020 se realizó ante la falta de voluntad de los legisladores locales para sacar de la congeladora las iniciativas al respecto, por lo que pidió al presidente del Legislativo, Eduardo Castillo, impulsar el temay “actuar conforme a los principios de la izquierda”.

En octubre del 2022, activistas lograron, a través de un amparo, exhortar al Congreso de Puebla para eliminar la prohibición del aborto consentido o voluntario en la legislación, así como sancionar a quienes brindan apoyo a quien decide interrumpir su embarazo.

Reconocieron que la Ley Monzón y la Ley Ácida son un importante logro para las mujeres de Puebla, pero la despenalización del aborto es una deuda histórica y que no hacen falta más consultas para saber que es una necesidad legislar al respecto.

Además, las colectivas lamentaron los feminicidios acontecidos esta semana, como el de María Gabriela de los Ángeles que fue reportada como desaparecida el 8 de marzo por sus familiares, y el de la otra mujer cuyo cuerpo fue hallado en Cuautlancingo con signos de violencia y quien hasta ahora se desconoce su identidad.