Avanza certificación de policías, ponen meta de 3 mil más antes de 2024

En Puebla se tiene como meta certificar a tres mil policías antes de que concluya el gobierno que encabeza, Sergio Céspedes Peregrina, actualmente se tienen a 13 mil 467 en todos los municipios, refirió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna.

En rueda de prensa, durante la presentación de los avances del Plan Estratégico Puebla “Paz, Seguridad y Justicia”, en donde estuvo acompañada de su homóloga en el municipio de Puebla, Consuelo Cruz Galindo, detalló que del total de policías acreditados, seis mil 397 corresponden al estado y siete mil 70 a los municipios, por lo que el gobierno tiene como meta acreditar con los exámenes de control y confianza a otros tres mil antes de que cierre la administración.

El funcionario estatal aseguró que varios elementos que no aprueban los exámenes de control y confianza no es por un tema personal o de falta de capacitación, sino porque desde el reclutamiento y la convocatoria no hacen el proceso adecuado, por lo que estarán dando acompañamiento a los municipios.

En otro tema, Cruz Luna informó que, al momento, se cuenta con un análisis de las capacidades operativas en 205 municipios, y como parte de esta estrategia serán apoyados en la creación de áreas de prevención del delito, así como en el diseño de su plan de acción, por lo que se acompañará a 92 ayuntamientos restantes en la creación de áreas especializadas en el combate de actos ilícitos.

Resaltó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en los últimos tres meses disminuyeron los robos en distintas modalidades en la zona conurbada.

Asimismo, comentó que en Jardines de San Ramón, fueron detenidas cinco personas presuntamente dedicadas a los delitos de robo a vehículo y a transeúnte, así como narcomenudeo. Mientras que, en San Martín Texmelucan, la Policía Estatal capturó a dos presuntos asaltantes que contactaban a sus víctimas a través de la venta de vehículos.

También asistieron los titulares de Seguridad Pública de Amozoc, Puebla, Cuautlancingo, Coronango, San Andrés y San Pedro Cholula, así como de Santa Clara Ocoyucan, quienes expusieron sus avances en el combate a la delincuencia.