Quejas por servicio agua potable en primer trimestre igualan a las de 2022

La Colectiva por el Bienestar Social denunció que el número de quejas que han recibido en sus redes sociales por el tema del suministro de agua potable se cuadriplicó en los primeros tres meses del 2023, pues llevan 440, mismo número de quejas que recibieron en todo el 2022. El 60%, corresponde a quejas porque no les cae el agua a los usuarios.

En rueda de prensa, René Sánchez Galindo, representante legal de la agrupación, comentó que a raíz de la demanda colectiva que metieron contra la empresa concesionaria, Agua de Puebla, han aumentado el número de quejas que reciben vía redes sociales, por lo que en los primeros tres meses ya alcanzaron las cifras que registraron en el año pasado.

Apunto que del total de quejas, en más del 60% son por falta de suministro de agua potable, es decir que pese a pagar el servicio, “no les cae agua”, principalmente en colonias de la periferia, en el Centro Histórico; pero, también se han sumado algunas colonias consideradas de clase media-alta.

Resaltó que pese a este incremento, solo en el 9% de las solicitudes han tenido respuesta por parte de Concesiones Integrales, pues, aseguró, no ha habido una planeación por parte de la empresa para atender esta situación.

Destacó que hay diversas quejas, pues también hay quienes denuncian que no reciben saneamiento del agua, no cuentan con el drenaje para el desecho de aguas residuales, así como quienes han sido víctimas de cortes injustificados del servicio.

“El denominador es que se paga el servicio pero no se presta, es el mismo caso del agua, saneamiento, con el drenaje, aunque parezca increíble que hay colonia que pagan estos servicios y no tienen, cada vez hay más colonias que pagan el agua y no tiene”, señaló.

— René Sánchez, abogado del colectivo