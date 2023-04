Construirán Complejo de Seguridad Pública municipal con mejor tecnología

El gobierno de la ciudad de Puebla busca construir un Complejo de Seguridad Pública municipal, ya que las instalaciones de la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata (DERI) son insuficientes para una operación moderna y eficaz.

Así lo comentó el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, quien aseguró que la seguridad es un tema prioritario para su administración, por lo que este próximo viernes se presentará la propuesta ante el Cabildo y en caso de aprobarse, se tendrá la autorización para adquirir el predio y construir el complejo.

“El complejo DERI ya es insuficiente para una operación moderna, eficiente, por parte de la Policía Municipal en Puebla, estamos analizando la posibilidad de adquirir un predio”, dijo.

Aunque no dio más detalles sobre el lugar donde se edificaría esta nueva base operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), admitió que las condiciones de trabajo actuales en el DERI ya no son aptas para las labores de los uniformados, ya que las oficinas no cuentan con suficiente espacio y los equipos no tienen la tecnología actualizada para los trabajos de inteligencia y seguridad.

“Así como hemos venido dignificando sus uniformes, las patrullas, la tecnología de las cámaras, es necesario también dignificar la infraestructura física en donde trabajan las policías del municipio y esa es la razón principal”, comentó.

Rivera Pérez recordó que en lo que va de su gestión se han graduado más de 300 elementos de la Policía, y habrá 300 más en una segunda etapa; también, se han adquirido más de 300 unidades, entre patrullas y bicicletas, así como videocámaras de vigilancia.