Verificentros en todas las regiones, una promesa incumplida, falta construir 18

La operación de los centros de verificación en todas las regiones del estado sigue incompleta, ya que hasta septiembre se pondrán en marcha 13 de los 18 pendientes que se tienen desde el año pasado, según lo que informó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, Beatriz Manrique Guevara.

En entrevista con medios, tras su asistencia a la presentación de la Cumbre Mundial World Summit Awards 2023, recordó que actualmente hay 16 centros de verificación, mismos que se pusieron en marcha a finales de octubre del año pasado.

Luego quedaban pendientes 18 centros, de los cuales 13 están en la etapa de construcción la cual, refirió, quedarán en aproximadamente tres meses, ya que se tendrán que hacer pruebas y revisar que los equipos funcionen conforme a la norma que los regula.

Pero, aún están pendientes cinco más por licitarse para que en 2024 puedan operar 34 centros de verificación y cubrir la demanda en todo el estado.

Y es que el programa inició incompleto, ya que la Secretaría del Medio Ambiente declaró desierta la convocatoria de los otros espacios para la verificación vehicular, pues los aspirantes no cumplieron con los requisitos.

El gobierno de Puebla dio un plazo para los verificentros que faltan en 16 municipios del estado, los cuales tendrían que iniciar a más tardar en agosto del 2023, los cuales se ubicarían en:

San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc, Acatlán de Osorio, Chalchicomula, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tepeaca, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán.

Respecto a la participación del transporte público, Manrique Guevara comentó que han tenido comunicación con los concesionarios para que puedan abrir líneas y horarios especiales y no afectar el servicio, pero no especificó el avance.

Aunque el plazo sin multa para el transporte público y privado se extendió hasta junio, convocó a los dueños de o vehículos a cumplir con la verificación, esto como una medida del cuidado al medio ambiente y no esperar a que se saturen los centros.

“El proceso de verificación como saben se dió este semestre para que la gente pueda verificar sin multa, no quiere decir que no deban verificar, el llamado es a qué todo mundo verifique este primer semestre y no lo dejen para el final”, comentó.

— Beatriz Manrique, secretaria de Medio Ambiente Puebla