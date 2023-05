Claudia Sheinbaum regresa al estado para amarrar proyecto rumbo al 2024

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo estará en Puebla el 27 de mayo para una serie de actividades como parte de su proyecto político rumbo al 2024, anunció su coordinador estatal, Julio Huerta Gómez.

Detalló que primero se reunirá con empresarios poblanos en un desayuno y, posteriormente, realizará un evento privado con la asistencia del gobernador del estado, Sergio Céspedes Peregrina, pero no detalló en dónde ni la hora.

Agregó que la aspirante a la candidatura por la presidencia de la República dará una conferencia magistral alrededor de las 11:00 horas, sin mencionar la temática, aunque todavía no se ha definido el lugar del evento.

Huerta Gómez agregó que también se realizará un evento oficial en el que se inaugurarán las oficinas de Palacio de Gobierno en la Avenida Reforma, para después acudir a una comida.

La última vez que Claudia Sheinbaum estuvo en Puebla fue el pasado 1 de marzo para la firma del convenio nacional del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por lo que con esta sumarían cinco visitas a la entidad, desde noviembre del año pasado.

En otro tema, Huerta Gómez se bajó de la contienda como aspirante a la gubernatura de Puebla al decir que no está obsesionado con la candidatura para el gobierno del estado y esperará cuando tenga más información con respecto al proceso interno de Morena.

“En este momento no soy aspirante ni suspirante, estoy trabajando intensamente en las tareas que me encomendó el gobernador y también en la coordinación que me hizo favor de invitar la doctora Sheinbaum”, expresó.