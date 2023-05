Céspedes afirma que integridad de los poblanos está garantizada

Puebla no vive una situación de alarma sino de alerta, esto debido a la caída de ceniza, la cual se ha prolongado por varios días Foto: Gobierno de Puebla

Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, afirmó que en conjunto con el gobierno federal y los ayuntamiento cercanos al volcán Popocatépetl, se tiene garantizada la seguridad para evacuar a las comunidades que lo necesiten en caso que la actividad volcánica se incremente y sea necesario desalojar las zonas cercanas.

Durante un recorrido que se hizo por la ruta de evacuación número 2, ubicada en la población de Santiago Xalitzintla, del municipio San Nicolás de los Ranchos y que es la comunidad más cercana al volcán, el mandatario añadió que los protocolos ya están establecidos si hay alguna contingencia o hay cambios en el semáforo de riesgo.

“Puebla no vive una situación de alarma sino de alerta, esto debido a la caída de ceniza, la cual se ha prolongado por varios días. Los poblanos no están solos y su seguridad y salud están garantizadas. Reitero el llamado a usar cubrebocas, disminuir el uso del automóvil y evitar zonas abiertas. No hagan caso a rumores o noticias falsas”, dijo.

Volcán Popocatépetl: gobierno afirma que seguridad está garantizada Foto: Gobierno de Puebla

Laura Velázquez Alzúa, directora de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), reafirmó que los tres niveles de gobierno están preparados para atender cualquier eventualidad que se presente y que la integridad de la población no se vea afectada.

Por lo que pidió a los poblanos confiar en las autoridades, ya que hay planes precisos para implementar si el Popocatépetl incrementa su actividad, también dijo que el volcán se monitorea las 24 horas del día.

Además, el gobierno estatal instaló el Consejo Estatal de Protección Civil de manera permanente para evaluar la actividad, si el semáforo volcánico se modifica a Amarillo Fase 3 es una situación de alerta y de preparación para que, en caso de que se eleve a Fase Rojo 1, inicie la evacuación de habitantes de seis comunidades.