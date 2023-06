Gobierno desconoce cuánto se recuperará de los 600 mdp invertidos en Accendo

El gobierno de Puebla no tiene la certeza de cuánto se va a recuperar de los 600 millones de pesos que invirtió en Accendo Banco, declaró la secretaria de Planeación Finanzas, Teresa Corro Castro durante su comparecencia en el Congreso del Estado.

La funcionaria estatal fue convocada este 1 de junio para explicar la inversión que hizo el Estado de 606 mdp en banco Accendo, que se fue a bancarrota, así como el crédito fiscal ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Durante la Comisión Permanente, fue cuestionada por diputados del PRI, PAN y PT sobre cuáles fueron los criterios para elegir a dicha institución financiera, pese a avisos previos de malas prácticas y por qué no se hizo en otras instituciones más confiables.

En respuesta, Castro Corro argumentó que en ese momento la tasa de interés que ofrecía Accendo era de 5.25% cuando en el mercado estaban en menos de 4 puntos porcentuales, además de que se tenía el problema de la liquidación del SAT.

Según la secretaria, esa inversión fue para hacer frente a la deuda de mas de dos mil millones de pesos por un litigio con el SAT que heredó la actual administración desde 2015, durante la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Agregó que desde que se enteraron que se le revocó el permiso a Accendo Banco por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se hizo el proceso correspondiente para poder recuperar el monto de las inversión.

Sin embargo, Castro Corro reconoció que no se sabe el monto específico ni el tiempo en que se pueda recuperar los 606 millones de pesos que se invirtieron en lo que resta de la administración, por lo que, dijo, quien se encuentre al frente del gobierno debe darle seguimiento y esperar a que se haga la liquidación del banco.

“La posibilidad de la recuperación, es una posibilidad que se desconoce con precisión el monto, en virtud de que la autoridad competente es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), interviene y contrata un despacho liquidador, toma los activos de Accendo, hay un orden de prelación u conforme se va cumpliendo y las acciones se van agotando es lo que nos toca”, explicó.

La funcionaria criticó que a esta situación se le pongan etiquetas como “quebranto financiero” cuando obedece a riesgos de inversiones y se trata de un tema técnico por las circunstancias de un banco, a lo que pidió no politizar el tema.

“Fue conforme a ley, no hay quebranto, hoyo financiero, boquete, acto de corrupción banco patito, mala fe, recomendaciones de terceros no hay nada de ello diputadas y diputados”, dijo — Teresa Castro, secretaria de Finanzas en Puebla

Finalmente, dijo que la dependencia a su cargo no puede decir si hay culpables o no por esta inversión, ya que eso lo tendrán que definir a las autoridades fiscalizadoras; no obstante, dejó claro que este asunto está siendo auditado por la Secretaría de la Función Pública y en su momento dará resultados.