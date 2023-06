Noroña pide piso parejo y que Julio Huerta deje la Segob en Puebla

El diputado federal del PT con licencia, Gerardo Fernandez Noroña pidió que el secretario de Gobernación en Puebla, Julio Huerta Gómez renuncie a su cargo si quiere seguir siendo coordinador del proyecto político de Claudia Sheinbaum Pardo.

En rueda de prensa, consideró que esta situación no garantiza “piso parejo” pues las reglas de Morena dejaron claro que no debe haber funcionarios apoyando a los aspirantes a la presidencia de la República, además criticó a Marcelo Ebrad y Adán Augusto por los cargos que ocuparon antes de renunciar.

Calificó esta situación como grave, ya que de continuar en el cargo daría un mensaje de que la estructura del gobierno estatal se está utilizando para apoyar a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México.

“No se debe estar en misa y en procesión, o coordina o gobierna, pero las dos no, porque ahí sí mandaría un mensaje terrible de que la estructura del gobierno de Puebla está metida apoyando a Claudia, no lo sabía, me parece grave”, señaló.