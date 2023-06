Por violencia política, Eduardo Alcántara queda fuera para el 2024

El diputado local del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, acusado de violencia política de género, no podrá participar en la próxima jornada electoral del 2024, confirmó la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Idamis Pastor Betancourt.

En entrevista, aclaró que la sentencia por violencia política de género contra el diputado sí amerita que no participe en el próximo proceso electoral, ya que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) lo halló culpable y solicitó tanto al INE e IEE que hagan la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La presidenta del TEEP dijo que no es necesario que en la sentencia diga expresamente que no podrá contender en las elecciones en el tiempo que esté inscrito en el registro, pero así lo dicen los lineamientos de la Sala Regional del Tepjf, así como del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Los lineamientos de las personas inscritas en el catálogo son muy claros y dice el tiempo que no van a poder ser candidatos, no es expresamente que diga ahí ‘no podrá ser candidato’, no, viene implícito dentro de la sentencia”, apuntó.

— Idamis Pastor, presidenta del TEEP.