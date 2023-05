Ley 3 de 3, urgen aprobarla para aplicarse en elecciones de 2024

Desde el Congreso de Puebla, mujeres presionan para que en este periodo ordinario se apruebe la Ley 3 de 3 y el registro de deudores alimentarios para que ningún violentador pueda postularse a un cargo de elección popular en 2024.

Durante la sesión ordinaria, la legisladora del Partido del Trabajo, Nora Merino Escamilla recordó que desde el 15 de marzo presentó dicha iniciativa para que nadie que haya sido sentenciado por violencia política de género, violencia familiar, o se encuentre en el padrón de deudores alimentarios pueda ser candidato en el próximo proceso electoral.

La diputada local dijo que ya han tenido diálogo con colectivos, por lo que falta que se aborde el tema en la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que se discuta en comisiones y finalmente homologar lo que ya ha sido avalado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

La exaspirante a la alcaldía de San Pedro Cholula, Erika De La Vega Gutiérrez también acudió al Congreso del Estado para pedir que se apruebe la Ley 3 de 3, pues dijo estar a favor de que “ningún violentador esté en el poder”

Y es que este lunes, el diputado local del PAN, Eduardo Alcántara Montiel ofreció una disculpa a Erika de la Vega Gutiérrez como parte de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se determinó que cometió violencia política de género en su contra.

Piden cárcel y destitución de Alcántara del PAN

La ciudadana consideró que la disculpa pública que ofreció el diputado local no es suficiente, por lo que advirtió que si la Fiscalía del Estado no da una respuesta favorable a su demanda, recurrirá a los tribunales federales en materia penal que no dictan la sentencia por violencia política de género.

🗣️ @ErikadelaVG, víctima de #violenciapolítica de género, consideró que la disculpa pública de Eduardo Alcántara no es suficiente y pidió cárcel para el diputado del PAN en Puebla o que sea destituido del partido. pic.twitter.com/OTwcIlqCNi — Ilse Contreras (@Il_Contreras) May 15, 2023

“El PAN estatal está esperando el banderazo de Marko Cortés, deben observar qué intereses hay o quién está solapando a Eduardo Alcántara para que no sea castigado, desde hace dos años era para que hubieran visto las pruebas que presenté”, comentó.

De la Vega Gutiérrez consideró que esta disculpa pública y culpabilidad confesa debe ser un foco de atención para los partidos políticos sobre quienes aspiran a la gubernatura para “que no tengan a ningún violentador solo por tratar de sumarlos a sus filas”.