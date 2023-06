INE se deslinda de promoción anticipada de políticos de cara al 2024

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences y Jorge Montaño Ventura justificaron que la pinta de bardas y publicidad en espectaculares en Puebla y otros estados, no violan la normativa electoral, pues además de que no son tiempos electorales, no se está haciendo un llamado al voto.

Previo a una conferencia magistral dictada en la Ibero Puebla, López Vences aclaró que queda en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) revisar los procesos internos de los partidos para resolver si se promocionan de manera anticipada.

Apuntó que como integrantes de la Comisión de Quejas, lo único que les permite la ley es dictar medidas cautelares, que es el retiro de la publicidad, y ya quienes revisan el fondo, es decir, si se trata de actos anticipados de campaña o alguna otra violación de la ley corresponde al Tepjf.

“Ahí están las resoluciones, muchas confirmadas por la Sala, en cuanto a los tiempos en los que se estaban haciendo estas manifestaciones, también se pidió que se investigara de dónde salieron los recursos para la pinta, pero muchas de esas cosas son asuntos de fondo”, declaró. — Rita Bell López

En tanto, Montaño Ventura indicó que aunque han recibido quejas por las bardas en donde se promocionan actores políticos, ya han resuelto algunos casos y se emitieron lineamientos en los que dejan claro cuáles son las acciones que podrían incurrir en actos anticipados de campaña.

Por ello, dijo, tendría que haber una queja en contra del proceso interno de Morena o el recién anunciado por los partidos que conforman la alianza Va por México, la cual hasta ahora no han presentado.

Los consejeros del INE coincidieron en que a pesar de los nombres y colores partidistas aparecen en pintas no se hace un llamado al voto y tampoco son tiempos electorales, pero hay una “línea delgada” entre la libertad de expresión y la violación a la norma electoral.