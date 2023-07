Puebla lista para la electromovilidad, van por más cargadores de autos eléctricos

Puebla está en el mapa de la transición hacia la electromovilidad con la instalación de la industria automotriz como uno de sus motores principales de la economía, la infraestructura de autos eléctricos e híbridos, como estaciones de carga, es esencial para que esta fase pueda darse en un menor tiempo.

De acuerdo con los últimos datos del Inegi, en el primer bimestre de este 2023 se comercializaron ocho mil 834 vehículos eléctricos e híbridos, de los cuales 340 se vendieron en Puebla, que equivale al 3.8%, esto coloca al estado como la sexta entidad de México que más vehículos vende en esta categoría.

En entrevista con Publimetro, el director de la Agencia de Energía Estatal, Ermilo Barrera Novelo, refirió que en Puebla se tiene registrados alrededor de 780 usuarios de cargadores de vehículos eléctricos y la meta para cerrar este año es aumentar en un 50% la infraestructura disponible y atacar la “ansiedad de carga” que evita que más automovilistas transiten del motor de combustión al eléctrico.

¿Cuándo se inicia el plan para el despliegue de cargadores de vehículos eléctricos?

— En junio de 2022 el gobierno del estado lanzó la primera política pública en su tipo para el despliegue de cargadores de vehículos eléctricos, en donde definimos la importancia de electrificar la gran mayoría del estado, para ello se requiere de infraestructura para cargar los autos eléctricos.

En esta política pública se definen las seis principales rutas que deben tener infraestructura de carga para que un vehículo eléctrico pueda circular por todo el estado, a partir de un conjunto de indicadores, entre ellos económicos, sociales, demográficos, de flujo vehicular, a partir de información de Carreteras de Cuota del estado de Puebla, Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como la Secretaría de Comunicación y Transportes.

ENTREVISTA El director de la Agencia Estatal de Energía del Estado de Puebla platica sobre los proyectos para autos eléctricos.

¿En qué beneficia al estado tener cargadores eléctricos?

— La principal problemática que se identifica de por qué la gente no compra autos eléctricos es por algo que llamamos “la ansiedad de carga”, es no saber si vas a poder transitar con libertad en todo el estado porque no hay dónde cargar tu vehículo y esa es una situación real, en Puebla la gran mayoría de cargadores se concentraban en la zona metropolitana, identificamos 87, con excepción de Atlixco y San Martín Texmelucan que tenían mínimos.

Con eso no podíamos esperar que un turista venga y conozca la Sierra Norte, la Sierra Negra o el interior del estado porque no hay dónde cargar, entonces la intención es hacer una cobertura de la infraestructura con la electrificación de dos primeras rutas.

¿Cuándo inicia la instalación de los primeros cargadores en Puebla?

— En diciembre de 2020 electrificamos la ruta de la Sierra Norte, que comprende a los municipios de Huauchinango, Jicotepec, Zacatlán y Chignaguapan, estos cuatro municipios nos permitirían cubrir una ruta importante, se hizo a través de un convenio con Tesla y los municipios, la empresa donó los cargadores y la infraestructura y el gobierno municipal facilitaba los espacios, porque tienen que ser seguros y reservados, y a la Agencia de Energía pagó por las instalaciones.

Esta alianza tripartita permitió 10 cargadores en la Sierra Norte, los otros 10 cargadores que fueron con el mismo esquema de financiamiento sucedieron en la Ruta Mixteca Poblana que comprende los municipios de Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros y Tepexi, estas dos rutas cubren más de 200 kilómetros de extensión.

¿Cuál es la meta de cargadores para este 2023?

— Estamos trabajando una segunda etapa del plan en diferentes inmuebles de la administración pública estatal y lo estamos trabajando con un conjunto de dependencias distintas, el objetivo son 42 cargadores, es el objetivo más ambicioso; sin embargo, dependerá de las factibilidades técnicas de cada uno de los inmuebles, que los cargadores puedan ser instalados en las redes y que la capacidad pueda obtenerse de esos puntos.

Estamos en el proceso de factibilidad técnica y legal, la meta concreta es sumar 42 cargadores eléctricos a los 87 que estaban previamente instalados y estar funcionando en 2024, es decir aumentar el 50% el número de cargadores de vehículos eléctricos en el estado de Puebla.

¿Cuántos usuarios de cargadores eléctricos hay en el estado?

— Hemos registrado 780 usuarios de cargadores eléctricos, estamos apostando a que haya un turismo más sustentable y turismo fuera del estado de Puebla que con sus vehículos eléctricos pueda transitar por todo el estado.

Sucede que se obtiene el número de ventas de vehículos eléctricos, pero en la práctica el automovilista puede ir y emplacar en otro estado, aunque circule o se ha vendido en Puebla puede estar emplacado de otros estados y eso afecta las estadísticas.

La intención es que haya un tráfico de la Ciudad de México hacia Puebla, ahí es donde hay una gran venta de vehículos eléctricos que pueden venir y cargar en San Martín, en la zona metropolitana y se podrían ir a Atlixco, a la Mixteca o al Norte del estado, eso ya se permite con la infraestructura que tenemos.