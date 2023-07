Verificación vehicular en Puebla es de las más costosas del país

Puebla está dentro de los 11 estados con programa de verificación obligatoria y que se realiza dos veces por año; en nueve meses el gobierno del estado ha recaudado al menos 386.7 millones de pesos, según el promedio de automovilistas que han acudido.

La entidad forma parte de los estados de la Megalópolis, junto con la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, donde el trámite es obligatorio y de alguna forma comparten requisitos y calendarios similares.

Sin embargo, Puebla es de los estados que no exentan a los vehículos de maquinaria agrícola, de construcción y minera, además de los autos híbridos y eléctricos como en otros estados.

En caso de no aprobar la verificación en el primer intento, los usuarios cuyo vehículo no haya pasado la prueba y reciban una constancia de No Aprobado, tendrán 30 días naturales para resolver el problema y volver a someter a su vehículo a la verificación sin costo, la tercera tendrá costo y la cuarta no, y así consecutivamente.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, al corte del 1 de julio, los Centros de Verificación Vehicular (CVV) habían realizado 541 mil 631 pruebas de vehículos automotores.

Esto significa que en promedio, acudían dos mil 473 automovilistas diarios a realizar su prueba en alguno de los 16 verificentros que estaban disponibles, ahora sumándose cuatro, lo que representa un ingreso de 628 pesos cada uno, que equivale a un millón 553 mil 44 pesos al día.

Si eso se multiplica por los 249 días que han transcurrido, desde el 24 de octubre de 2022 que se puso en marcha el programa de verificación, la cantidad de ingresos llegaría a los 386 millones 707 mil 956 pesos.

¿Qué se podría pagar con la verificación?

Con dicha cantidad, se pagaría casi la mitad de lo que se necesita para la construcción de la nueva sede del Congreso de Puebla, que será de 700 millones de pesos, y que hasta ahora se ha pagado 86.5 millones de pesos por el terreno.

La Central Camionera del Sur (Cetram), anunciada en el paquete de proyectos del Estado, se podría pagar, pues requieren de 600 millones de pesos para su operación: para la construcción se requieren 80 millones de pesos; el equipamiento tendrá un costo de 200 millones; mientras que, por gastos recurrentes se gastarán 320 millones de pesos. Pero se plantea concesionarlos a la iniciativa privada por 30 años.

O bien se podrían construir hasta 15 edificios para el Centro Integral de Servicios (CIS) como el recien inaugurado en el municipio de Huejotzingo, que tuvo una inversión de 25 millones de pesos.

¿Cuánto cuesta verificar en otros estados?

La verificación vehicular en Aguascalientes es una vez al año; si la realizas durante los primeros 15 días del mes, tendrás un 10% de descuento (si estás al corriente en tus verificaciones).

Vehículos a gasolina y gas: 370 pesos

Vehículos a diésel: 502 pesos

En Chiapas la verificación no es obligatoria y los precios son:

Vehículos de combustión a gasolina y gas: 330 pesos

Vehículos de combustión a diésel: 450 pesos

En Ciudad de México la verificación es obligatoria, de forma semestral y con estos costos:

Costo de la verificación vehicular en la Ciudad de México: 694.41 pesos

Costo de la multa por verificación extemporánea: dos mil 074 pesos

La verificación vehicular en Coahuila no es obligatoria y los costos son los mismos que rigen en otras entidades federativas:

Vehículos de combustión a gasolina y gas: 330 pesos

Vehículos de combustión a diésel: 450 pesos

Colima tenía en proceso hacer obligatoria la verificación

Vehículos de combustión a gasolina y gas: 330 pesos

Vehículos de combustión a diésel: 450 pesos

Estado de México tiene la verificación obligatoria y se debe realizar dos veces al año, aquí el costo mayor son para vehículos nuevos que obtienen el holograma 00, al pagarlo se libran dos años sin verificar.

Holograma 00: Mil 37.4 pesos

Holograma 0: 518.7 pesos

Holograma 1: 414.96 pesos

Holograma 2: 414.96 pesos

Exento: Sin costo

Rechazo: 414.96 pesos

En Guanajuato también la verificación vehicular es obligatoria y de forma semestral, el costo es de:

Holograma común: 295 pesos

Holograma 00, 0, 1 y 2: 543 pesos

Según la normativa vigente en Guanajuato, quedan exentos de la verificación vehicular las motocicletas, vehículos con placa de auto antiguo expedida por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la maquinaria agrícola, de construcción y minera, además de los autos híbridos y eléctricos, cuyos propietarios deberán tramitar una constancia y distintivo que acredita esta condición.

En el estado de Hidalgo también es obligatoria y de forma semestral y estos son los siguientes costos; destaca que las personas de la tercera edad y discapacitados, tiene un descuento de 30% en su verificación.

Holograma 00: Mil 14 pesos

Holograma 0: 507 pesos

Holograma 1: 352 pesos

Holograma 2: 352 pesos

Voluntario: 352 pesos

Exento: 192 pesos

El costo de la verificación vehicular en Jalisco es de $500.00 y contempla un costo diferenciado para la verificación extemporánea, de $550.00, en este caso se hace de forma bimestral, pero no es obligatoria.

En Michoacán la verificación sí es obligatoria, y también contempla incentivos que va del 5 al 15% de descuento por realizar el trámite en los primeros tres meses de acuerdo al periodo de cumplimiento, estos son los costos:

Exento (híbridos y eléctricos): 180 pesos

Holograma 00: 896 pesos

Holograma 0: 448.10 pesos

Holograma 1: 358.48 pesos

Holograma 2: 358.48 pesos

Constancia de rechazo: 89.62 pesos

Morelos: verificación obligatoria y semestral; el costo es de $585.00 y la multa por verificación extemporánea alcanza los mil 255 pesos

Oaxaca: verificación obligatoria y semestral

Holograma particular: 457 pesos

Holograma 00: 481 pesos

Holograma Intensivo: 615 pesos

Rechazo: 164 pesos

En Querétaro el trámite también es obligatorio y cada seis meses, con los siguientes costos:

Hologramas particulares: 270 pesos

Holograma 00: 960 pesos

Holograma 0: 570 pesos

Holograma 1: 395 pesos

Holograma 2: 270 pesos

Rechazo: 270 pesos

Exento: sin costo

En Tlaxcala: obligatorio y semestral

Hologramas 1 y 2: 269 pesos (gasolina) y 462 pesos (diesel)

Hologramas 0: 510 pesos

Veracruz: obligatorio y semestral

El costo de la verificación vehicular es de 404 pesos

Yucatán: obligatorio y semestral

El costo para vehículos particulares de todos los hologramas es de 332 pesos