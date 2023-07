Automovilistas pagan hasta 2 mil pesos extra para pasar verificación vehicular

Poblanos han tenido que invertir en arreglos a sus automóviles para pasar la verificación vehicular, pero cuando los niveles son considerados altos y no logran aprobar el programa han recurrido a los llamados “gestores” y pagar hasta dos mil pesos adicionales.

El programa de la Secretaría de Medio Ambiente, que inició desde el pasado 24 de octubre de 2021, ha causado revuelo entre los automovilistas y conductores de unidades del transporte público, pues por el cierre de estos centros y la pandemia, los vehículos dejaron de ser verificados durante un año y 7 meses.

De acuerdo con entrevistas realizadas a diferentes usuarios, en algunos casos se ha revelado que la gente se está apoyando con los llamados “gestores”, que son personas que ayudan a los automovilistas que no han podido pasar la prueba de verificación, principalmente porque sus unidades ya son modelos muy antiguos.

Y aunque han invertido en mantenimiento, afinaciones, entre otras acciones para tener en mejores condiciones sus automóviles, señalan que los parámetros que miden en los centros de verificación “son muy altos”.

Luis Alberto, apuntó que estos “gestores” piden de mil 200 a dos mil pesos, dicha cantidad que pagan previo a hacer su prueba y que es adicional a los 628 pesos que se tienen que pagar una vez que se concreta la visita al centro de verificación vehicular.

VERIFICACIÓN Decenas de vehículos se observan en el Centro de Verificación de la avenida 24 sur. Este mes finaliza el plazo para realizar la verificación son multas.

“Ellos saben cómo manejar la situación por fuera y dentro de los verificentros, es un secreto a voces, entonces la gente que ya le hizo una buena inversión a su automóvil y llega al verificentro y no pasa, lo más optimo para ellos es la gente que ayuda”, expresó.

Subrayó que la gente lo hace para evitar un gasto mayor, ya que no son técnicos pero desconocen porque a veces sus automóviles no pasan, y camiones, principalmente de transporte público o carga pesada que emiten humo negro si llegan a ser aprobados.

“Uno llega al verificentro, paga normalmente y sale tu coche con la verificación, a esto mucha gente le llama corrupción, pero yo creo que un gran porcentaje a nivel República lo están haciendo debido a que los niveles para checar los contaminantes están muy altos, a veces por no quedar mal lo negamos, pero la gente te ayuda y te saca del problema”, comentó. — Luis Alberto, automovilista de 58 años

La realidad es que muchos automovilistas buscan la manera de cumplir con el programa, obtener su holograma y evitar ser multados, pero el gasto que hagan dependerá de acuerdo al desgaste o problema que se tenga.

Por ejemplo, Sergio tiene un modelo 2007, al cual le hizo cambio de aceite, revisó que no tirara fluidos, afinación, y su auto no emita contaminantes por el escape, así como el rodamiento de llantas adecuado, que son los puntos que principalmente revisan en la verificación.

En su caso, hizo una inversión de mil 500 pesos por afinación, pero, dijo, se puede incrementar hasta siete mil pesos por el tipo de unidad; en el caso de la emisión de gases, dijo que el gasto puede ser de siete mil hasta 15 mil pesos por un catalizador, y en agencia de 20 a 30 mil pesos.

“Todo esto genera traer un auto en buenas condiciones, y en general para los ciudadanos hacer este tipo de gato, mínimo de ocho mil o 10 mil pesos, nos llevamos la sorpresa que al ingresar a los centros de verificación no pasan los autos, el mecánico hace otra observación”, expuso. — Sergio, automovilista poblano

También, Bibiana comentó que uno de sus familiares ya ha acudido a pagar la verificación y no ha obtenido el holograma, esto pese a que su unidad es del 2018 y no tiene un desgaste mayor que el de transportarlo de su trabajo a su casa, por lo que considera extraño que los parámetros no le marquen que está en condiciones para circular.