Colocan 178 “arañas”a automovilistas que abusan de parquímetros

En lo que va del año, se han colocado 138 inmovilizadores o “arañas” para los vehículos que no portan placas y se estacionan en zona de parquímetros; además ocho supervisores de Movilidad han sido agredidos, reveló el gerente del Centro Histórico, Adán Domínguez Sánchez.

En atención a medios, mencionó que desde el inicio de año al 1 de agosto, se han colocado 138 “arañas” a vehículos que se estacionan sin placas; cuatro vehículos y una motocicleta se han remitido al corralón.

Además, se ha registrado ocho agresiones a supervisores de movilidad, dos de ellos decidieron interponer su denuncia ante la Físcalía General del Estado, de un total de 39 personas que se dedican a revisar y asesorar a los usuarios del sistema de estacionamiento público en el Centro Histórico.

Domínguez Sánchez reiteró que este sistema que se implementó desde enero pasado, fue con el objetivo de facilitar el acceso a un espacio de estacionamiento para quienes deciden visitar el primer cuadro de la ciudad para ir a comer, comprar o realizar alguna actividad de esparcimiento.

“Con esto se reactiva la economía en el Centro Histórico y esto tiene que ver con el ordenamiento, si algún automovilista no cumple, no hace caso a las reglas del sistema de parquímetros es cuando proceden las multas, y cuando no hay placas se aplica el inmovilizador”, apuntó.