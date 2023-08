Familia de Monserrat exige pena máxima para su feminicida

Que la Fiscalía de Puebla entregue los restos de Monserrat Ánimas Montiel, asesinada en La Resurrección, y que su pareja reciba la sentencia de feminicidio, son las demandas de la familia de la víctima, quienes temen que el hombre quede libre, pues señalan que hay dinero de por medio para lograr su salida.

En entrevista con Publimetro, una de las hijas de la mujer de 38 años asesinada en julio pasado, reveló que agentes del ministerio público, así como el propio presidente auxiliar han estado advirtiendo que el caso ya “está comprado”, pues la familia de Álvaro N, ha buscado la forma de sacar al conocido ‘Caníbal de La Resurrección’ de la cárcel.

Una de las cinco hijas que quedaron huérfanas tras el brutal asesinato de Monserrat, quien pidió el beneficio del anonimato, confió a esta casa editorial las situación que atraviesan para conseguir justicia por el caso que conmocionó.

La joven dijo que no estará tranquila hasta que se le impute la sanción mayor por el delito de feminicidio y no salga de la cárcel, incluso refirió que sus hermanas las más pequeñas están inconformes.

Señaló que ha habido complicidad entre las autoridades, pues incluso cuando la llevaron a Rancho Colorado el día del asesinato le pidieron que no dijera nada de lo que había visto, e incluso acusó que es probable que Álvaro N. “los haya comprado” con su automóvil que el MP se llevó y no volvió a aparecer.

“Los policías me decían que yo no dijera que yo lo había visto, donde lo habían trasladado, los del MP me dijeron lo mismo, la verdad, se ve que ya los habían comprado, las patrullas eran de Resurrección”, declaró.

“No nos dan información de mi mamá, no nos la entregan y nos dicen que no tenemos derecho a tener tanta información, nos amenazó el del MP (…) como que él quería que nosotros no dijéramos nada de las evidencias que teníamos de mi mamá, tenemos fotos de la casa, de la sangre, un video de cuando me marca y me confiesa lo de mi mamá”, insistió.