“No se dejen confundir”, Céspedes advierte desalojo si bloquean carreteras

El gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina advirtió que aplicará la ley en contra de manifestantes que realicen bloqueos de carreteras, sobre todo si son incentivados por “actores” que buscan ganar votos.

En rueda de prensa, el mandatario estatal comentó que en los primeros seis meses del año solo se han registrado dos bloqueos carreteros importantes, por lo que reiteró el llamado a no realizar esta acción que se trata de un delito.

Advirtió que no siempre se trata de pobladores que demandan alguna acción, sino de grupos de ciudadanos incitados por algún actor político para conseguir votos, por lo que pidió a los pobladores no dejarse confundir.

“Son muchas las afectaciones (…) y que todo tipo de actor no incentive este tipo de acciones porque muchos actores lo hacen, los votos se ganan convenciendo a la gente no con actos que solo generan ingobernabilidad, y entiendo que lo pueden hacer los grupos criminales, más no los actores políticos”, dijo.