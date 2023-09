Fiscalía va tras ‘mirreyes’ golpeadores; gobierno afirma que no habrá impunidad

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal advirtió que “encontrarán en donde estén” a los jóvenes que golpearon a Neto Calderón, por lo que afirmó que habrá sanciones en contra de los agresores.

En entrevista, el funcionario aseguró que cualquier persona que cometa un ilícito, independiente de su estatus social, será sancionado, por lo que dijo que “no hay vuelta” y se actuará conforme a ley.

Explicó que a partir del video y las declaraciones de los familiares, así como la de la respectiva denuncia que hicieron, se realizaron las investigaciones correspondientes para poder localizar a los responsables.

Higuera Bernal evitó mencionar si ya hay órdenes de aprehensión en contra de los jóvenes, debido a la mesura de las investigaciones, pero dijo que no hay riesgo de que se hayan fugado a otro estado.

En tanto, el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina rechazó los señalamientos que se han hecho respecto a una presunta relación con los padres de los jóvenes agresores identificados como “los gemelos” Fran y Luis Romero Figueroa.

“Es mentira que yo conozca a los padres, eso quiero dejarlo claro, no se vale que lucren con estás acciones que gracias a Dios no tiene daños mayores, me refiero a una muerte, pero sí debemos evitarlo”, comentó.