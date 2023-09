Exhiben a deudores alimentarios que llevan hasta 15 años sin pagar pensión

Mujeres y colectivos feministas colocaron un tendedero de Deudores Alimentarios con imágenes de presuntos culpables que se han desentendido hasta por 15 años de la pensión alimenticia de sus hijos.

Durante este domingo, integrantes del Frente Nacional de Deudores Alimentarios capítulo Puebla colocaron lonas en el Parque del Migrante, en el Barrio de Analco, con las imágenes e historias de padres de familia que no se han hecho responsables con el pago de la pensión alimenticia.

Ver más: Jueces revictimizan a mujeres que enfrentan a deudores alimentarios

Las manifestantes reproducían un audio con el famoso tono de quienes compran fierro viejo, pero se diciendo “se buscan deudores, abandonadores, irresponsables, violentadores, fraudulentos que deban pensiones”, lo cual llamó la atención de los transeúntes que se detuvieron a ver la información.

Entre los hombres exhibidos estaba el caso de Oscar N. de San Miguel Tenextatiloyan, Puebla, quien abandonó a su hijo desde que su madre estaba embarazada, negando su paternidad, ahora el menor tiene tres años y bloquea todo contacto con su expareja.

Otro es el caso de Luis Pérez, quien dejó en abandono a un menor de 9 años de quien solo ha pagado dos años de inscripciones a la escuela pública y da cantidades “ridículas” de 150 pesos cada siete u ocho meses y cuando da para el calzado es cada tres o cuatro años.

De acuerdo con lo exhibido, el Poder Judicial no quiere proceder porque el acusado no tiene trabajo fijo, dejando estancado el caso y dándole el beneficio de no perder la patria potestad.

También destaca el caso de un deudor anónimo que desde hace 15 años no se hace responsable de la pensión para su hijo, así como el regidor del Ayuntamiento de Puebla, Ángel Rivera Ortega, quien está vinculado con una denuncia en su contra por violencia familiar y deuda de pensión alimenticia.

Las manifestantes exigieron dar celeridad a la aprobación de la Ley Sabina que promueve la creación de un registro de deudores alimentarios, negarles licencias de conducir y pasaporte, que ingresen al buró de crédito, alertar al registro civil cuando los varones deseen contraer matrimonio nuevamente y prohibirles salir del país.