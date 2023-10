Ferias de empleo sí funcionan, la mitad de asistentes consigue trabajo

El titular de la Secretaría de Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla refirió que la mitad de los poblanos que buscan empleo en las ferias son contratados, en promedio acuden hasta 300 personas a estos espacios en busca de un lugar para laborar.

En entrevista, detalló que por feria acuden en promedio de 200 a 300 personas, pues en ediciones pasadas se ha registrado un aforo de hasta 600 solicitantes; de cada 10 asistentes, un 50% lograr colocarse en alguna de las empresas que participan.

“La otra mitad no quiere decir que ya no encontraron, lo que les pedimos es que permanezcan en contan con nosotros porque muchas veces el buscar trabajo a la primera no es”, expresó.