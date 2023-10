“La autoexploración es fundamental, conózcanse”, dicen sobrevivientes de cáncer de mama

Mujeres sobrevivientes del cáncer de mama destacan la importancia de la autoexploración y en caso de darse un diagnóstico positivo iniciar el tratamiento de inmediato, pues es una lucha que debe asumirse para poder decir “aquí sigo”.

Alma Delia Castillo, tiene 52 años, pero cuando le detectaron cáncer tenía 29 años y recibió tratamiento en el hospital de San José del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde actualmente labora.

Para ella, el sinónimo de cáncer era la muerte, aunque reconoció que si se detecta a tiempo la enfermedad, se tiene una actitud resiliente y con el tratamiento adecuado, se puede vencer.

“Yo sí tuve una cirugía radical, una mastectomía, me dieron cinco quimioterapias y 25 radiaciones, gracias a Dios, al apoyo familiar y al tratamiento que nos dan estamos aquí, ya son 22 años que soy sobreviviente del cáncer de mama”, dijo.

Destacó que en el IMSS existen tratamientos eficaces para atenderse, por lo que invitó tanto a mujeres como a hombres a acudir a sus clínicas y realizarse los estudios correspondientes para la detección, porque pese a los dolores del tratamiento, se puede salvar vidas.

“Lo importante es que uno como paciente se ponga las pilas y tengamos una buena actitud a pesar de los dolores, a pesar de los efectos secundarios que hay, porque la quimio es terrible, los vómitos las náuseas, la caída del cabello, pero es por un tiempo”, comentó.

Andrea Montes acudió de manera voluntaria a una revisión de rutina, por lo que su cáncer fue detectado en una etapa temprana, a través de un electrocardiograma, aunque en la mastografía no se percibió, por lo que el médico insistió en realizarle otro estudio y un ultrasonido en otro ángulo.

Tras el diagnóstico de cáncer de mama, empezó el tratamiento que consistió en seis sesiones de quimioterapia, 34 radioterapias las cuales “no se sintieron muy agradables”, así como el consumo de “una pastilla diaria” durante cinco años.

“Obedeciendo todas las indicaciones, abrazándote de tu familia, abrazándote de un ambiente positivo, de una alimentación inteligente y suplementos para no sufrir tanto los estragos del tratamiento aquí estoy”, expresó.

Sobreviviente de cáncer de mama cuenta experiencia y destaca importancia de autoexploración

“Conocerte es amarte y sanar tu vida a tiempo”, así es como inició su historia María Eugenia, otra sobreviviente del cáncer de mama, quien destacó la importancia de hacer la autoexploración, ya el cáncer puede atacar no solo a mujeres adultas, sino también a jóvenes, así como a hombres.

“Si notan alguna rareza acudan con el médico, no se vayan con la comadre, con la amiga, para que los acompañen sí, pero no para que les resuelvan una problemática importante y de vida”, dijo.

Destacó este mes que es de lucha contra el cáncer de mama, las diferentes instancias de salud ofrecen servicios gratuitos para la detección temprana, para que aprovechen aquellas personas que no tienen los recursos para acudir con un médico particular o no cuentan con seguro social.

“Conozcan su cuerpo, escúchense, porque la prevención es sanarse a tiempo”, concluyó

Las testigo sobrevivientes pidieron a las mujeres no confiarse de que sea un caso hereditario, pues en muchos casos no hay antecedentes de que un familiar haya tenido cáncer de mama, aunque sí puede suceder, pidieron acudir de manera constante a revisiones médicas y al momento de la detención no se derrumben, pues es cuando inicia la batalla.