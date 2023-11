Claudia Rivera no descarta luchar por reelección en la alcaldía para 2024

Claudia Rivera Vivanco no descartó buscar nuevamente la presidencia municipal de Puebla, luego de quedar en tercer lugar en la encuesta final de Morena por la coordinación estatal de la Cuarta Transformación.

Aunque no fue electa para contender por la gubernatura, aseguró que recibió la invitación del partido para participar en las siguientes etapas.

La otra opción fue ir por la segunda fórmula del Senado, ya que la primera está reservada para Ignacio Mier Velazco, quien quedó como segundo mejor posicionado entre los aspirantes.

Apuntó que ambas decisiones serán analizadas, ya que dijo “no esta buscando chamba” sino posicionarse en donde sea de mayor utilidad para la transformación del país y llevar a la presidencia de la República a Claudia Sheinbaum.

“Aún no lo decido, me voy a tomar un tiempo (…) como lo mencioné no estoy buscando trabajo, no estoy buscando chamba, yo tengo que analizar y preguntar dónde soy de mayor utilidad para la transformación de mi país y de mi estado”, expresó.