En Morena no hay “fobias ni filias”, dice dirigente estatal

En Morena no hay “fobias ni filias” y siempre ha sido un partido de puertas abiertas para consolidar la Cuarta Transformación, afirmó la dirigente estatal, Olga Romero Garci-Crespo.

Durante la presentación de nuevos integrantes dentro del partido, apuntó que el partido nunca ha cerrado las puertas a liderazgos o perfiles de otros institutos políticos que quieran llegar a fortalecer la Cuarta Transformación.

Ver más: Dirigente estatal del PRI se va por senaduría y se prevén más salidas de diputados

Incluso recordó que desde que Andrés López Obrador fundó Morena le abrió las puertas a quienes quieran fortalecer al movimiento, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

En ese sentido Olga Romero aseguró que no existen “fobias ni filias”, y apoya lo que compartió el senador y coordinador estatal de la 4T en Puebla, Alejandor Armenta Mier sobre recibir a perfiles priístas que cumplan y respeten los principios del partido.

“Morena es un movimiento ha sido de puertas abiertas, en realidad nunca ha sido de puertas cerradas. En este movimiento no tenemos fobias ni filias porque todos son mexicanas y mexicanos trabajando para el bienestar de nuestras familias”, apuntó.

Romero Garci-Crespo anunció tres nombramientos internos: Laura García Chávez, como Coordinadora Regional; Samuel Aguilar Pala, será secretario de Coordinación y José Tomé Cabrera, es el nuevo secretario de Comunicación.

Pepe Tomé formaba parte del equipo de comunicación del senador Alejandro Armenta Mier, quien incluso aprovechó para felicitarlo en su nueva encomienda y agredeció su amistad y profesionalismo.

Estimado @JoseTomeCabrera, agradezco tu amistad, profesionalismo y amor por la comunicación con los que me has acompañado todos estos años. Estoy seguro que harás un excelente trabajo en tu nueva encomienda.



¡El mayor de los éxitos siempre! 👏 pic.twitter.com/ugxTkaHvQX — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) January 15, 2024

Jorge Estefan Chidiac, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local ha sido invitado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, para contender por un cargo de elección el 2 de junio.

Mientras que Silvia Tanús Osorio renunció al PRI, tras 50 años de militancia y haber utilizado varios cargos públicos. José Chedraui Budib se sumó a las filas del partido lopezobradorista hace unos meses.