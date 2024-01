A cuatro días de huelga, Audi pide reunión con sindicato para resolver acuerdo salarial

A cuatro días de que estallara la huelga en la armadora Audi de San José Chiapa, Puebla, las diferencias entre la empresa y los trabajadores sindicalizados por el aumento salarial han escalado; en tanto, la empresa ha solicitado poner fecha para retomar el diálogo y llegar a una negociación.

Esta es la primera huelga que se ha producido en la planta de Puebla desde que fue inaugurada, hace siete años.

A través de un mensaje dirigido a los técnicos de la planta, el presidente de Audi México, Tarek Mashhour informó que extendió una invitación al secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México (Sitaudi), César Orta Briones, para retomar las mesas de negociación.

Indicó que solo está a la espera de la fecha y hora que fije el representante sindical para reunirse nuevamente ante las autoridades federales, pues desde que estalló la huelga no han vuelto a encontrarse.

Previamente envió otra carta dirigida a los sindicalizados, donde expresó su deseo de resolver con urgencia la situación y asegurar la estabilidad laboral de los tres turnos de trabajadores.

Sin embargo lamentó que los trabajadores hayan sido llamados a votar por una cifra sin haber concluido las negociaciones , destacando la falta de información sobre las consecuencias reales de la huelga, tanto económicas como en la vida diaria de los empleados.

La armadora alemana recordó que su última propuesta fue del 6.5% de incremento global, lo que significa 5% directo al salario y 1.5% cifra que se encuentra alejada del 15.5% solicitado por el Sitaudi, pero que la empresa ha considerado que está por encima de los parámetros de aumento .

En tanto, el líder sindical, César Orta afirmó que el Sitaudi no buscar confrontación con el presidente Tarek, pero lamentó que haga caso a las recomendaciones de Jacobo Issa Villa, vicepresidente de Recursos Humanos, quien, dijo, ha sugerido un mensaje de confrontación entre ambas instituciones, y “querer por la fuerza persuadir a los trabajadores”.

“El Sindicato no busca confrontación con el Presidente, sino todo lo contrario, busca se le de una solución a este conflicto que sin duda alguna su equipo de trabajo no ha podido hacer si no todo lo contrario orilló a qué terminará en huelga”.