Audi pide declarar inexistente la huelga de trabajadores, ¿qué significa?

AUDI HUELGA Trabajadores de la planta de autos Audi de México, ubicada en San José Chiapa, salen de las instalaciones ante el estallamiento de huelga al no llegar a un acuerdo de aumento salarial.

La armadora alemana Audi pidió a las autoridades federales declarar inexistente la huelga que estalló el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi), debido a presuntas inconsistencias para iniciarla el pasado 24 de enero en la planta ubicada en San José Chiapa.

La petición formal fue presentada este domingo ante un juez del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, bajo el argumento de que el emplazar y estallar la huelga es exclusivo de Asambleas divisionales, lo cual, refiere, fue omitido y derivó en un incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 459 y 920 de la Ley Federal del Trabajo.

En un primer comunicado emitido la semana pasada, el director de Audi México, Tarek Mashhour planteó que los trabajadores habían estallado la huelga por tener información incompleta por parte de las dirigencias sindicales.

Luego, en otro mensaje dirigido a los sindicalizados, lamentó que los trabajadores hayan sido llamados a votar por una cifra sin haber concluido las negociaciones, destacando la falta de información sobre las consecuencias reales de la huelga .

¿Qué pasará en caso de que se declare inexistente la huelga?

En caso de que la autoridad laboral declare que la huelga es inexistente, los trabajadores de Audi tendrán 24 horas para reanudar sus actividades, en caso de que no lo hagan, entonces la empresa podrá dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad para el patrón.

Así lo dio a conocer Raúl Hernández Argüelles, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Puebla, quien explicó que la armadora podría contratar a personal nuevo en las diferentes áreas sin tener que tener que liquidar prestaciones inherentes a un despido.

“La huelga estallada como tal tiene implícita protección tanto del salario como de la relación laboral, no se puede despedir ni contratar mientras este proceso está en marcha, pero una vez que se ha determinado la inexistencia, lo que ocurrió durante la huelga no es reclamable”, comentó.

Es decir, que el haber suspendido sus labores durante este tiempo no tiene consecuencia, solo si no regresan a laborar cómo lo determine la autoridad laboral.

Al decir que Audi de México es una empresa “joven”, dijo que no es sorpresa que los trabajadores hayan recurrido a esta situación cuando sienten que sus derechos no han sido escuchados o sus demandas no han sido atendidas.

Sin embargo, Hernández Argüelles consideró que además del salario mínimo y la inflación, se deben tomar en cuenta todas las variables, ya que solo con esos parámetros sí se podría ver “voraz” la petición de 15.5% de aumento de salario.

Finalmente, el abogado confió en que antes de que se de alguna determinación por la autoridad federal, tanto la empresa como la representación sindical puedan llegar a un acuerdo voluntario que favorezca a ambas partes, pues señaló que la empresa no puede hacer una propuesta de aumento salarial que no sea sustentable para la empresa .