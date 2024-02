Trabajadores del Monte de Piedad demandan aumento salarial y cese a despidos

Trabajadores de Nacional Monte de Piedad en Puebla han elevado sus demandas, solicitando un incremento salarial del 5% o más, así como la reinstalación de 400 miembros del sindicato que fueron presuntos despidos injustificados.

Desde la mañana del 15 de febrero, ocho tiendas de la casa de empeños en el estado han suspendido sus labores como forma de protesta, debido a la falta de un acuerdo para implementar el aumento salarial solicitado desde hace cuatro años.

Los trabajadores han colocado banderas rojinegras en siete sucursales ubicadas en Puebla capital: Vía San Ángel, Plaza Crystal, Valsequillo, Reforma, 8 Norte, Loreto y Ánimas; además de una en Tehuacán.

El dirigente de la sección 59, Raúl Alejandro García Paredes, señaló que, descontando los 10 trabajadores despedidos de sucursales cerradas en Atlixco y San Martín Texmelucan, la afectación es para 45 trabajadores en la entidad y más de dos mil 500 a nivel nacional.

Entre las demandas de los trabajadores se encuentra un incremento salarial, ya que han pasado más de cuatro años sin recibirlo. También han denunciado el despido injustificado de 400 trabajadores, así como acoso laboral e incumplimiento de cláusulas del contrato colectivo de trabajo.

García Paredes explicó que sus salarios están por debajo del salario mínimo vigente, pues ganan entre 250 y 400 pesos diarios por trabajador.

“Sabemos que los compañeros manejan gran responsabilidad con una gran cantidad de valores, no hay utilidades y no son repartidas, algunas prestaciones compensan pero no son honrosas”, expresó.