Madre de menor abusada por su padre denuncia protección a su agresor

Rocío Macías Salas, madre de Luna Sofía, una niña de 8 años presuntamente víctima de abuso sexual, ha levantado su voz exigiendo justicia y la destitución de funcionarios del Poder Judicial, quienes, según sus afirmaciones, han actuado en favor del agresor.

Familiares y amigos la menor, presunta víctima de violencia sexual, se manifestaron en el Periférico Ecológico a la altura de Ciudad Judicial por supuestas irregularidades en el proceso.

En entrevista con medios, la mujer explicó que su hija fue sustraída por su padre, César Isaac N., el 9 de febrero de este año, cuando un grupo de 10 personas ingresó por la fuerza a su domicilio, sin identificarse y sin ningún documento y se llevaron con violencia a su hija Luna Sofía.

Por ello, exigió la destitución de dichos funcionarios que han encubierto al agresor y que le sea devuelta su hija, pues además su padre no ha permitido que la niña vaya a la escuela y mientras ella es amenazada con ser arrestada por no entregar una lista de útiles.

“Lizbeth Carrillo Linares muy amable le abrió la puerta al agresor de mi hija. Basta de pseudo psicólogos que no hacen su trabajo, que no ven por la protección de niños, que han visto las omisiones del secretario de acuerdos y del juez, si el juez ya no está en condiciones que se retire”, expresó.