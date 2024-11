Refuerzan seguridad en Huejotzingo y San Pedro Cholula con apoyo de la Marina

Los presidentes municipales de Huejotzingo y San Pedro Cholula han solicitado la presencia de más elementos de la Secretaría de Marina para fortalecer la seguridad en sus localidades al inicio de sus administraciones.

El alcalde de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, informó que su administración aumentó la plantilla policial a 120 elementos certificados y solicitará 15 efectivos de la Marina para apoyar las tareas de vigilancia.

Explicó que, al recibir el gobierno, contaban con 80 policías y, tras una convocatoria para sumar personal, alcanzaron los 120 elementos; a estos se sumarán 35 efectivos navales para llegar a un total de 50 marinos en el municipio.

El edil señaló que el objetivo es reforzar la seguridad en zonas prioritarias, como Santa Ana Xalmimilulco, donde se establecerá una base permanente. Además, gestionó un incremento salarial para los policías, que se aplicará en enero de acuerdo con la nueva Ley de Ingresos.

Entre las solicitudes de la ciudadanía, destacó la necesidad de contar con un policía en cada una de las más de 300 escuelas del municipio, una meta que se trabaja en alcanzar con el aumento de personal.

Asimismo, señaló que, con el apoyo de la Policía Estatal, que colabora con dos mandos y patrullas adicionales, han logrado formar un cuerpo de seguridad más robusto y coordinado.

Solís Valles subrayó que en las primeras semanas de su gestión se han recuperado 14 motocicletas y cuatro vehículos con reporte de robo.

Además, se están implementando acciones para reducir los casos de violencia familiar, que actualmente generan hasta tres reportes diarios en el municipio.

“El índice es alto, con alrededor de tres reportes diarios; estamos trabajando en políticas para reducir este delito y también atender la Alerta de Género que tenemos en Huejotzingo”, apuntó.

Por su parte, la alcaldesa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, informó que, gracias al apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Marina, la seguridad en su municipio ha mejorado notablemente. Fernández anunció que solicitará el refuerzo de entre 15 y 20 elementos adicionales de la Secretaría de Marina.

“La estrategia que estamos implementando en el municipio, con la incorporación del capitán Juan Villegas Castillo, ha mejorado la percepción de seguridad. Hemos realizado detenciones importantes y recuperado vehículos robados, como tres vehículos recuperados recientemente.

Además, indicó que la Guardia Nacional ha trabajado de manera coordinada, y se busca que su presencia social en las calles ha cambiado la percepción de los ciudadanos sobre las fuerzas de seguridad.

Fernández enfatizó que no tolerará actos de corrupción entre los servidores públicos ni en el cuerpo policial.

“La instrucción es clara: no permitiremos mordidas ni abusos de autoridad. Hasta ahora no hemos recibido quejas, y desde la cabeza damos el ejemplo. No vamos a pedir un solo peso a nadie”, concluyó.