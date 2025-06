¿Semáforos apagados? Proyectan Centro de Mando para monitoreo en tiempo real

El presidente municipal de Puebla, José “Pepe” Chedraui Budib, anunció que su administración trabaja en la creación de un Centro de Mando para la Semaforización, como parte de una estrategia para modernizar la infraestructura vial de la ciudad.

Refirió que actualmente, solo el 16% de los semáforos están digitalizados, lo que refleja un marcado rezago tecnológico, reconoció el edil.

Durante la inauguración del evento Smart City, Chedraui detalló que con las inversiones realizadas se alcanzará el 50% de semáforos digitalizados en el corto plazo, con el objetivo de llegar al 100% al final de su trienio.

“En Puebla no tenemos tecnología, estamos apenas empezando. Tenemos solo el 16% de semáforos digitales. Con esta inversión que hemos hecho vamos a llegar al 50% y esperamos alcanzar el 100% al final del trienio”, expresó.

El nuevo Centro de Mando permitirá monitorear en tiempo real el funcionamiento de los semáforos y atender fallas sin depender exclusivamente de los reportes ciudadanos. Hoy en día, la mayoría de las fallas se reportan a través de redes sociales o medios de comunicación, lo cual, dijo, no puede continuar.

“Tenemos que tener la capacidad de interactuar con el ciudadano, pero no podemos depender de que nos avisen que un semáforo está apagado”, sostuvo.

En paralelo, el alcalde informó que como parte del programa “Puebla Brilla”, este año se renovarán 49 mil luminarias con tecnología LED, sustituyendo las actuales que en muchos casos aún utilizan vapor de mercurio, una sustancia altamente contaminante.

El objetivo es lograr que al final del trienio el 100% del alumbrado público sea digital y eficiente, lo que contribuirá a una reducción del consumo energético y al cuidado del medio ambiente.

En otro tema, Chedraui reveló que nueve de cada 10 motociclistas detenidos durante operativos de tránsito en la capital no cuentan con la documentación adecuada, como licencia de conducir, tarjeta de circulación o placas visibles.

Al respaldar la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial impulsada por el Congreso local, el presidente municipal subrayó la necesidad urgente de regular el uso de motocicletas ante el crecimiento de su uso como medio de transporte.

“Queremos que todos tengan sus papeles en orden para que no los molestemos. Muchos no traen placa, la esconden, no tienen licencia ni permisos. Entonces, regularicémonos”, exhortó.