Suben sueldos a policías de la capital: ganarán más de 13 mil pesos al mes

A partir de octubre, los policías municipales de Puebla recibirán un incremento salarial del 6%, con lo que un elemento de menor rango pasará a percibir 13 mil 382 pesos mensuales, anunció el presidente municipal, José Chedraui Budib.

Durante el anuncio, también informó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibirán una tarjeta para la compra de útiles escolares, como parte de un esfuerzo por mejorar su calidad de vida y apoyar la educación de sus hijos.

Como parte de una estrategia integral de seguridad, se contemplan inversiones en infraestructura, tecnología y profesionalización del cuerpo policial.

Inversión en tecnología y fortalecimiento institucional

En ese sentido, se anunció también la entrega de más de 3 mil cámaras corporales (bodycams) para los elementos de la SSC, con el objetivo de garantizar transparencia, rendición de cuentas y mayor protección tanto para los uniformados como para la ciudadanía.

De estas bodycams, mil 300 serán adquiridas por el Ayuntamiento de Puebla y otras 2 mil serán aportadas por el Gobierno del Estado.

Los dispositivos estarán conectados en tiempo real al sistema de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI) y al C5, lo que permitirá monitoreo constante y la generación de evidencia en caso de hechos delictivos o controversias.

“Es una herramienta clave que ofrece un testimonio virtual en tiempo real, con audio y video, que protege tanto al ciudadano como al policía. En muchas ocasiones, el trabajo del elemento no tiene testigos, y el delincuente queda libre. Esto cambiará con las bodycams”, explicó Chedraui.

Sueldos actualizados de los elementos policiales en Puebla:

Policía de menor rango: 13 mil 382 pesos

Policía UA y UR: 13 mil 256 pesos

Policías terceros: 15 mil 150 pesos

Policías segundos: 18 mil 180 pesos

Policías primeros: 21 mil 816 pesos

Suboficiales: 26 mil 179 pesos

Oficiales: 31 mil 415 pesos

Secretario de Seguridad: entre 80 mil y 120 mil pesos

Cabe recordar que durante la administración de Claudia Rivera Vivanco se estableció un salario base de 12 mil 625 pesos para policías de menor rango. Sin embargo, en el trienio siguiente, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, no se realizaron incrementos.

En contraste, José Chedraui se comprometió al inicio de su gobierno a otorgar un aumento total del 40 por ciento al finalizar su gestión, lo que elevaría el ingreso mensual de los policías a más de 17 mil pesos.