Murguía a favor de los acuerdos internos para elegir candidaturas del PAN

Los acuerdos que realiza el Partido Acción Nacional (PAN) para designar a sus candidatos a cargos de elección popular causan menos división entre militantes. Así lo consideró la secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, al ser cuestionada sobre los requisitos que propuso el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, para elegir al candidato a la presidencia en 2024.

Y es que dirigente albiazul propuso una serie de “requisitos de competitividad” para quienes aspiren por la candidatura presidencial, que incluyen contar con el 40% del reconocimiento social, un 15% de intención de voto, y entregar mínimo un millón de firmas como muestra de respaldo social.

Sobre esta propuesta, la funcionaria consideró que todos los métodos de selección tienen sus pros y sus contras. Señaló que, bajo su experiencia participando en asamblea de elección y acuerdos en el partido, estos procedimientos generan menos resentimientos entre los grupos, lo que permite que el partido mantenga su unidad.

“He participado en asambleas de elección, y he participado también en los acuerdos para designar a un candidato que logre concitar la mayor parte de aceptación por parte del partido. Creo, y es mi punto de vista, que este otro procedimiento deja la posibilidad de que al interior del partido haya menos ofensas, que haya menos resentimientos entre grupos. Una contienda interna, lo he visto y lo he vivido, siempre genera rispidez entre un equipo y otro, y todos tenemos que ir juntos. En cambio, lograr acuerdos para que los diferentes actores políticos se sientan representados en un ámbito u otro, permite que el partido pueda salir en unidad”, dijo.

Indicó que, si bien la propuesta de Marko Cortés se hizo pública, no es una decisión tomada en definitiva, y que diversas voces se siguen pronunciando a favor y en contra.