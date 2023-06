Ochoa Valencia regresaría a administración de Colón, impugnará procesos penal y electoral

El ex alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, no descartó la posibilidad de llegar a la administración de Colón, al señalar que no existe ningún impedimento para poder participar en la boleta electoral en 2024.

“De que vamos a participar vamos a participar, ya sea yo o mi esposa o gente de mi equipo, pero hay que esperar a ver cómo viene el proceso”, enfatizó al remarcar que esta será una decisión de los habitantes de este municipio, pero no descartó que pudiera encabezar alguna candidatura.

Recordó que aunque enfrentó un proceso penal, por presunto mal uso del recurso público y otro en materia electoral, que lo llevó a estar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, ambos tuvieron irregularidades.

“Nada impide, no tengo ninguna sentencia en firme, que es lo más importante, en el proceso jurídico confío en mis abogados y en el sistema judicial de que se aclare esa acusación que se hizo en su momento”, destacó.

En materia de violencia de género aseveró que en los próximos días se darán nuevas noticias al respecto, ya que aseguró se trató de un proceso que violentó todos sus derechos, y que, además, se realizó mientras se encontraba en prisión, por lo que tampoco fue notificado para su defensa.

Y en cuanto al proceso penal, subrayó que se trató de un conflicto entre dos personas originado por “una calentura electoral” y en donde el precio lo pagó el partido Acción Nacional, al remarcar que los malos no son los partidos políticos sino las diligencias en turno.