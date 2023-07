El odiador Obrador

“Odiar es un despilfarro del corazón, y el corazón es nuestro mayor tesoro”.

-Noel Clarasó

Al término de este sexenio habrá muchos errores, negligencia y omisiones que reclamarle a Andrés Manuel López Obrador, desde la cancelación del NAIM hasta haber desaparecido el seguro popular dejando a millones de mexicanos sin atención médica y/o medicamentos, haber mantenido a México como una zona de guerra y una narco fosa, si bien Calderón comenzó esta guerra hace 17 años, AMLO sabía en lo que se metía y aun así prometió que solucionaría lo que solamente ha empeorado, también habrá un legado positivo, la visibilización de la pobreza y la desigualdad, el combate al outsourcing y la mejora del salario mínimo.

En lo personal creo que el más grande y nefasto error y horror que comete el presidente es SEMBRAR ODIO, él se asume como un ciudadano común y corriente que merece ejercer un derecho de réplica cada vez que sea criticado, utiliza recursos públicos para esparcir odio, en sus mañaneras tanto viola las leyes electorales, como difama y ataca a quienes no coinciden con él, este veneno esparcido en cadena nacional es replicado y amplificado en redes sociales y medios de comunicación afines a la 4T, este odio se ve reflejado de varias maneras, por ejemplo unos moneros paleros del gobierno llamaron “golpistas” a los papás y mamás de niños con Cáncer que no reciben tratamiento y se manifestaron para salvar la vida de sus pequeños, o cuando en un plantón se simula asesinar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Podrían parecer hechos aislados, pero no lo son, el presidente todos los dos bombardea odio, un odio que parece filtrarse a lo más profundo de la sociedad, un odio que puede verse en las calles del país, un país donde se asesinan a 75 personas al día en promedio, un país donde el 30% de los municipios están controlados por el Narco, un México donde el 80% del país tiene actividad intensa del crimen organizado, el presidente odia a los mexicanos equivocados, odia a la clase media, nos llama “aspiracionistas” por querer darle lo mejor a nuestros hijos, pero eso sí, los impuestos que pagamos no los odia tanto, dice odiar a los ricos del país, los llama “minoría rapaz”, sin embargo, los invita a comer tamales de chipilin para venderles boletos de una farsa de rifa, odia al PRI, pero fue presidente de ese partido en Tabasco, ahí conoció a muchos de los políticos que hoy lo acompañan, el presidente ODIA, odia y odia a la gente equivocada, ¿por qué no odia a los narcos que azotan y roban la paz y tranquilidad a los mexicanos? ¿Por qué no odia a su amigo Ovalle que desfalcó 15 MMDP de SEGALMEX? ¿Por qué no odia a Marcelo o Adán Augusto que utilizan relojes de millón de pesos?

En los siguientes años nos tocará seguir cosechando el odio que ha sembrado el presidente y su 4T, ojalá podamos volver a unirnos, ojalá llegue alguien que decida gobernar para todos y todas las mexicanas, ojalá en el 24 votemos por alguien que prometa ir en sentido opuesto a AMLO, al menos en el rancio discurso de odio.

No podemos darnos el lujo de seguir odiando.