Querétaro busca reducir plazos para trámites para atracción de industrias

Querétaro, a pesar de haberse ubicado en primer lugar en el índice de mejora regulatoria, continúa trabajando para agilizar los procesos regulatorios, sostuvo Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable.

Destacó que, de 2022 a la fecha, se redujeron los tiempos de 90 a 43 días, aun cuando la ley les obliga a que sean máximo 60 días, por lo que una de las metas es lograr reducir los plazos de los procesos que realiza la secretaría a 20.

“Estamos en el primer lugar con 100 puntos, eso quiere decir que hemos avanzado fuertemente en la mejora de nuestros procesos regulatorios, hace un año o año y medio traíamos 90 días, y vamos en 43 y queremos llegar a 20″, destacó.

Esto luego de que BBVA Research y la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) reportaron que las empresas observan como limitaciones: los inconvenientes energéticos y los inconvenientes en cuanto a facilidad y rapidez en los trámites.

Al respecto, el funcionario estatal reconoció que hay trámites que son de competencia municipal, tales como licencias de construcción y usos de suelo, en los que rigen otros plazos, para lo cual hay un trabajo conjunto con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

En materia de energía, explicó que el problema no es la falta de energía, sino la falta de infraestructura necesaria para garantizar la transmisión, por lo que ya el gobierno estatal ha presentado un proyecto al respecto.

Así mismo, reconoció que, ante la crisis hídrica, no se considera atraer empresas que consuman agua, ya que el recurso es para abastecer a la población y no para la industria, por lo que dijo que este tipo de industrias no son del interés del estado.

“Por eso estamos haciendo esfuerzos en atraer empresas que no requieran agua, en atraer industrias que sean amigables con el medio ambiente, que no generen emisiones de CO₂, que su huella de carbono sea menor”, refirió al señalar que son áreas de oportunidad, pero que se están atendiendo.