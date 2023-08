Propone Xóchitl Gálvez bajar costos de casetas y rampas para reducir accidentes en la 57

La Senadora de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, propuso al gobierno federal que reduzca el costo del Macrolibramiento Palmillas-Apaseo El Grande y de las rampas de frenado en la Carretera Federal 57, a fin de disminuir los accidentes viales dentro de Querétaro.

Durante su visita al municipio de San Juan del Río, la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México indicó que el 25 de junio entregó en el Senado un punto de acuerdo para que el acceso al Libramiento Noreste sea más barato, y que de esta forma el transporte pesado opte por tomar esa vía, para despejar el tráfico en la Carretera 57, una de las más peligrosas del país.

La legisladora también propuso disminuir el costo de utilizar las rampas de frenado, e incrementar la vigilancia en los tramos carreteros, para verificar que los vehículos de carga no lleven sobre peso, no rebasen el límite de velocidad, y que los conductores no estén bajo los influjos de sustancias.

“Que en los puestos de revisión chequen excesos de velocidad, y sobre todo peso y medidas. Creo que es muy importante que si ves un tráiler, lo jalas a la revisión, lo pesas y lo mides y entonces los empresarios van a dejar de mandar tráileres que excedan el peso, que son la principal causa”, dijo.

Xóchitl Gálvez también criticó la baja presencia de elementos de la Guardia Nacional en las carreteras, y señaló que el gobierno federal ha descuidado la vialidad. De acuerdo con un informe del Instituto Mexicano del Transporte, la carretera registra un promedio de 434 accidentes al año, de los cuales el 83% ocurren en la México-Querétaro.