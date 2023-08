Llega a la ONU agresión de la Fiscalía a madres buscadoras

El caso de las agresiones cometidas contra madres buscadoras por parte de personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro llegó hasta la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, la cual externó su preocupación y pidió a ambas partes buscar una resolución mediante el diálogo.

Fue la noche de este lunes cuando al menos cien supuestos trabajadores del órgano judicial golpearon y empujaron a mujeres integrantes de la Jornada Nacional de Búsqueda en Vida, que se hallaban pernoctando a las afueras de la sede de la Fiscalía como protesta por la negativa del gobierno estatal para dejarlas buscar dentro de los penales y morgues.

Ante esto, el organismo internacional emitió un pronunciamiento en el que se dijo preocupado por la situación, e hizo un llamado tanto a las madres como a las autoridades estatales para llegar a un acuerdo. Además, subrayó que, según los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, es deber del estado realizar políticas públicas para la búsqueda de personas con la participación de las víctimas.

“Hacemos un llamado para que prevalezca el diálogo y se encuentren formas de entendimiento entre los actores involucrados. (…) La búsqueda debe respetar el derecho a la participación. La protesta también es un derecho garantizado por las normas internacionales de derechos humanos”, se lee en el comunicado.

Durante la mañana de este martes, las madres buscadoras se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir al gobernador Mauricio Kuri González que les garantice seguridad dentro del estado. Enfatizaron que es responsabilidad del gobierno procurar que se respeten sus derechos de víctimas.

“Es el único estado, tristemente, en el que nos hemos topado con estas situaciones, con la cerrazón sin razón del fiscal general del Estado. Es el único estado donde no se nos ha dado una apertura a los archivos de Semefo. No vinimos a abrir ninguna gaveta, ninguna fosa común, aunque es nuestro derecho. No vinimos a llevarnos ningún cuerpo, ni a ser violentadas, ni violentar a nadie”, externó Yadira González, integrante del colectivo Desaparecidos Querétaro.

Cabe señalar que tras lo ocurrido, la Fiscalía lanzó un comunicado en el que justificó la ruptura de la manifestación de las mujeres, argumentando que supuestamente obstaculizaban el paso a los empleados para volver a sus domicilios.

Las madres buscadoras arribaron a Querétaro el pasado 15 de agosto, y se mantendrán hasta el día 30. Su búsqueda en vida incluye centros de rehabilitación, albergues y otros sitios de asilo en los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Tequisquiapan, Amealco, Pedro Escobedo, Jalpan de Serra y San Juan del Río.

Inicia DDHQ queja por agresiones a madres buscadoras

La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) ya inició una queja por el desalojo y agresiones a las madres buscadoras.

Javier Rascado, presidente del organismo, destacó que al recibir diversas llamadas acudieron al lugar de los hechos, en donde se comenzó a realizar las primeras 11 entrevistas, así como intervención psicológica y gestiones para atención médica prehospitalaria.

“Ya llegando ahí se les dio contención psicológica, se empezó a hablar con todas las personas para garantizar justamente la protección de sus derechos; y ahí nos hicieron la manifestación concretamente de que querían presentar quejas. Se empezaron a realizar las primeras entrevistas, se tomaron las primeras narraciones, y con eso nosotros ya estamos comenzando este proceso”, dijo.

Hasta el momento, la única autoridad responsable es la Fiscalía General del Estado, sin embargo, en el desarrollo de las investigaciones se podría ampliar a otras autoridades.

Aseveró que de manera previa se había dado el acompañamiento, al igual que gestiones para poder lograr acercamientos con las autoridades, como parte de las facultades que se tienen para fungir como mediador para garantizar el respeto de los derechos humanos, y el escuchar las peticiones para acceder a centros penitenciarios y registros del servicio médico forense.

Agregó que junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión estatal de Búsqueda se trabaja en conjunto para brindar acompañamiento durante la jornada.