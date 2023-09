Exigen justicia para Ariel, quien murió tras ser detenido por POES

Familiares de Ariel Guzmán, quien murió tras ser detenido por policías estatales en el municipio de Querétaro, se manifestaron afuera de la sede de la Secretaría de Gobierno para exigir el esclarecimiento del caso, pues aseguraron que el joven murió a causa de golpes propinados por los elementos policiales y no por una intoxicación por sustancias, como sugirió la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Fue la tarde del martes pasado cuando la Policía Estatal informó sobre el deceso del joven, mientras era trasladado junto con un amigo suyo a un Juzgado Cívico por presuntamente portar marihuana. El titular de la SSC, Iován Pérez Hernández, descartó que los policías hayan agredido al detenido, y sostuvo que el deceso pudo estar relacionado con una intoxicación por sustancias.

Sin embargo, el acta de defunción de Ariel especifica que, tras la necropsia de ley realizada por la Fiscalía General del Estado, la causa de muerte fue determinada como “trauma cerrado de abdomen, mientras se encontraba bajo custodia”. De acuerdo con Óscar Guzmán, el hermano del fallecido, Ariel fue sometido con violencia y, una vez en la patrulla, vecinos atestiguaron cómo los policías lo golpearon en repetidas ocasiones en la cabeza y el abdomen.

Además, el amigo de Ariel, quien fue detenido con él, le comentó al padre del joven que este fue golpeado en la patrulla hasta desvanecerse en avenida Sombrerete; los policías habrían trasladado al joven inconsciente hasta el Juzgado Cívico de la delegación Epigmenio González, donde paramédicos confirmaron su muerte.

“Cuando se los llevaron, cuando ya terminaron diciéndome que me retirara del lugar, yo me metí a la casa, y en eso se arrancaron muy rápido, algo que no me podría explicar, pero no me gustó eso. Se lo llevaron y cuando se lo iban llevando, le iban pegando en el transcurso del camino, y más adelante, como conozco a más vecinos, me dijeron que iban llevando a mi hermano pegándole en la cabeza, y que le ponían el pie sobre el estómago, y que le estaba diciendo que no se moviera, que si no se lo iba a cargar la chingada”, dijo el hermano de Ariel.

Óscar relató que el día de la detención, ocurrida alrededor de las 2 de la tarde, su hermano se encontraba junto con su amigo afuera de su domicilio en la colonia La Esperanza, cuando llegaron tres elementos policiales en una patrulla a hacerles una “revisión de rutina”. Los policías habrían hallado marihuana entre las pertenencias de ambos, por lo que procedieron a detenerlos. Ariel, quien tenía el brazo enyesado por una fractura, se resistió al arresto y llamó a gritos a su hermano.

Al salir, Óscar se percató que sometían a Ariel con violencia, por lo que confrontó a los elementos; sin embargo, estos le habrían apuntado con sus armas para que no interfiriera. Óscar volvió a su casa y fue hasta la media noche cuando le notificaron sobre la muerte de su hermano.

El padre de Ariel aseguró que el cuerpo de su hijo sigue en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía, y que tanto autoridades como el abogado de oficio lo han presionado para dar carpetazo al asunto. “Dicen que murió por cosas tóxicas, está muy mal, eso no fue cierto, están encubriendo algo que no es”, sostuvo.