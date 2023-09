Secretario particular de Kuri confirma que buscará presidencia de Corregidora

Josué David Guerrero Trápala, secretario particular del gobernador, confirmó que sí buscará participar por la candidatura de la presidencia municipal de Corregidora, sin embargo, acotó que esperará los tiempos legales para ello.

Remarcó que en primer lugar está siendo respetuoso de los tiempos electorales, pero también a la expectativa de lo que disponga el Partido Acción Nacional y el gobernador, y de quien dependerá la determinación de para definir el momento para solicitar licencia.

“Yo sigo con esa intención, lo he mencionado en otras ocasiones, no sería honesto si no estuviéramos pensando en otra opción política, y la verdad es que sí lo estamos visualizando”, comentó.

Una vez que concluya el período de informes se podrá continuar con las pláticas y revisiones para tener definiciones, en tanto remarcó está concentrado en las funciones actuales.

“Ya le he comentado al gobernador que estoy enfocado totalmente, en este momento, en mi trabajo y los proyectos de la secretaría particular, pero que en su momento, en los tiempos que él y el partido establezcan, estaré tomando las decisiones en caso de poder tener una oportunidad y posibilidad de buscar la candidatura”.

Apuntó que hasta el momento no ha habido una mesa política, con quienes han externado sus aspiraciones, pero remarcó que el PAN en Corregidora tiene claro que se tiene que ir en unidad, ya que de salir divididos “se corre un gran riesgo”.

En cuanto a una posible alianza con el PRI o PRD, apuntó que es una decisión que no le corresponde, y aunque a nivel nacional este Frente Amplio ha sido una “bocanada de aire fresco para la oposición”, en lo local será su instituto político, de acuerdo a mediciones el que evalúe la viabilidad de replicar esto.