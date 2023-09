UAQ y CEA llegan a acuerdo por servicio de agua potable

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Comisión Estatal de Aguas (CEA) alcanzaron un acuerdo para que la casa de estudios resarza su supuesto adeudo con respecto al servicio de agua potable, así lo confirmó la rectora Teresa García Gasca.

Fue a mediados del año pasado cuando la CEA señaló a la institución de tener una deuda aproximada de 18 millones de pesos por el consumo del recurso en su campus principal. Ante esto, la universidad entregó a finales del 2022 una cartera de proyectos a la dependencia, para pagar lo equivalente al adeudo.

Desde entonces, la CEA revisó la propuesta de la UAQ, y aunque la rectora no detalló las condiciones, afirmó que se llegó a un arreglo para cambiar el esquema de retribución de la universidad, el cual, adelantó, se firmará entre finales de septiembre y principios de octubre.

“Ya estamos de acuerdo con la CEA, estamos por firmar un convenio en donde se va a cambiar la forma en la que la universidad va a retribuir. Nosotros reconocemos la importancia del agua y la necesidad del recurso para la disponibilidad y el cuidado del agua, estamos trabajando para tener una cuota especial para la universidad porque tenemos casi 35 mil estudiantes. En ese sentido, se está generando una nueva cuota, y la colaboración en proyectos, eso es lo que hemos estado trabajando”, dijo.

La rectora enfatizó que no se trata de una deuda monetaria, pues su Ley Orgánica impide pagar servicios en efectivo. Aclaró además que con respecto al supuesto adeudo con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río (Jalpan), también existen condiciones para llegar a un acuerdo.

“No es un adeudo, porque nosotros, nuestra ley no nos permite hacer pagos, estaríamos violentando nuestra propia ley si hiciéramos pagos a la CEA, y esta ley fue aprobada por la legislatura hace 38 años. Con Japam ya platicamos, e iríamos en el mismo tenor que con la CEA. (La firma con la CEA) está planteándose desde hace como dos semanas, estamos platicando con ellos, yo espero que pronto ya no pase mucho más tiempo, incluso dentro desde este mes de septiembre pudiéramos firmar, o si no, a principios de octubre”, finalizó.