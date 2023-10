Secretaría de Obras Públicas municipales desconoce origen de escurrimientos en obra del mercado de la Cruz

Luego de que en días pasados se dio a conocer filtración de agua en la obra de la construcción del estacionamiento del mercado de la Cruz, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, reconoció desconocer el origen de dicho escurrimiento.

La secretaria, Oriana López, destacó que, al estar en la parte baja de la zona, pueden ser diversos motivos los que originaron el escurrimiento, y que desde su detección se analizaron las posibilidades, ya que si la cantidad de agua era permanente o constante cambiarían las condiciones de la obra.

“Puede escurrir cualquier sinnúmero de cosas por la parte de abajo, puede ser un escurrimiento natural, no sé, puede ser cualquier cosa que nos pueda filtrar agua y llegar al mismo punto porque estamos en la parte baja, y no te puedo decir que sea algo en específico”, argumentó.

No obstante, señaló que esto no ha sido constante ni en la misma cantidad, y al día de hoy es menor la filtración, por lo que aseveró que esto no pone en riesgo el desarrollo de la obra o de la propia infraestructura futura, así como de posibles hundimientos.

“El porqué bajó y de donde viene, no te puedo yo decir qué lo generó”, defendió al señalar que se tenía considerado que por la cercanía con el Río Querétaro, podría haber escurrimiento de manera superficial, pero que concierne a condiciones topográficas.

Como secretaría, dijo que la responsabilidad es garantizar la seguridad de la obra, por lo que todo se ha cuidado e inclusive la cimentación como la estructura está calculada para no tener ningún riesgo en caso de que hubiese presencia de agua.

Señaló que tampoco se tiene registro de que se trate de un río subterráneo, aunque no precisó si se realizaron estudios técnicos o similares, por lo que esta obra registra un 5% de avance.