CEA irá con todo contra empresa que dañó Acueducto II

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, advirtió que la dependencia contemplaría interponer una demanda a la empresa Flo Networks en caso de que esta se niegue a pagar los 50 millones de pesos que el gobierno estatal tuvo que erogar para compensar a los usuarios afectados por el daño al Acueducto II del año pasado.

De acuerdo con el funcionario, la disputa legal sigue con la aseguradora de la empresa, pues esta se resiste a pagar lo equivalente a los bonos entregados a las familias que en diciembre del año pasado se quedaron sin el servicio de agua durante casi once días, debido a la ruptura accidental de uno de los tubos del acueducto por parte de trabajadores que realizaban una excavación.

Pese a que la compañía ya acordó pagar 17 millones de pesos por el daño a la infraestructura hídrica, el vocal señaló que a los empresarios “no se les ve mucho ánimo” de resarcir las afectaciones a la ciudadanía, pues argumentan que el apoyo emergente fue ofrecido por el gobierno estatal, y no por ellos.

“Es un tema que estamos todavía en pláticas, no han dado un no por seguro, vi en medios que no quieren pagar, pero no es el tema, simplemente está en proceso y nosotros agotaremos todas las instancias. Seguramente, si llega a ser el caso que nos den un no por escrito, lo que tenemos que hacer es que nuestra área jurídica tiene que agotar todas las instancias, que es lo que nos manda la ley”, explicó y agregó: “lo tendría que meter a mi área jurídica para que haga posiblemente una demanda al respecto, una demanda oficial frente a juzgados”.

Cabe señalar que tras el incidente, el gobierno estatal entregó 500 pesos a un total de 100 mil domicilios para compensarlos por los gastos en pipas que se vieron obligados a hacer por la interrupción en el servicio.