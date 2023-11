PID ya investiga pintas de presuntas amenazas en UAQ

Pintas. No representan una amenaza real. (Cortesía)

A pesar de que se hay probabilidad de que, las pintas que se encontraron en la facultad de psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro, y que contenía presuntas amenazas ligadas a un grupo del crimen organizado, sean una broma, este tema ya lo está investigando la Policía de Investigación del Delito, ahondó la rectora Teresa García Gasca.

Dijo coincidir con la postura del gobernador del estado, Mauricio Kuri, quien destacó que no se trató de “algo serio”, ya que la hipótesis indicaba que no se trataba de una amenaza real, sin embargo, dijo se suspendieron actividades, pues como autoridad no se podía descartar ningún riesgo.

“Ya hoy tuvimos a la policía investigadora en la universidad para que hagan la investigación correspondiente, pero concuerdo con el gobernador, lo más probable y lo que todo apunta es que se trató de una broma de muy mal gusto, pero no podíamos hacer caso omiso”, destacó.

En este sentido, adelantó que una vez que se tenga un dictamen sobre este caso, se podría comenzar con campañas de sensibilización para evitar que se incurra en este tipo de hechos por las implicaciones que esto genera.

“El puro mensaje pone en riesgo a la comunidad, por lo que significa, y son cuestiones de mucha responsabilidad por parte de quien lo haya hecho, y que tiene implicaciones importantes, incluso simplemente nombrar a un cartel tiene implicaciones”, destacó al señalar que el área de Protección Civil Universitaria ya trabaja en las campañas, y además se están revisando los protocolos de actuación.

Finalmente, y de demostrarse la hipótesis, llamó a la responsabilidad y evitar poner en riesgo a la comunidad universitaria.