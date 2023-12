Fuerza Migrante fomenta el voto extranjero para jornada de 2024

Para la jornada electoral del 2024, la Asociación Fuerza Migrante tiene como objetivo el incrementar la participación en el ejercicio del voto migrante, y para ello ya se comenzaron con acciones de difusión de información.

Fernando Rocha Mier recordó que, en el proceso electoral de 2021, solo se registró la participación de cerca de 2 mil 300 personas, de poco más de 11 mil personas credencializadas.

Por ello, ante la baja participación de ese proceso y la cantidad de queretanos en Estados Unidos, que se estima sean 200 mil de primera generación y 650 mil de segunda y tercera generación, remarcó la importancia de ejercer este derecho.

“Es importante que los migrantes conozcan sus derechos y que los ejerzan mediante su voto, mediante su participación y mediante la incidencia en la democracia (...) Nosotros, a través de la asociación Fuerza Migrante, estamos promoviendo esta ciudadanía y que también puedan ejercer sus derechos”, explicó.

Con este ejercicio de ciudadanía, señaló que también plantea que puedan ser tomados en cuenta en las diferentes propuestas que realizan los partidos políticos en las campañas, para que se tengan proyectos de representación y en beneficio de sus comunidades.

No obstante, reconoció que este ejercicio pleno de sus derechos se dificulta debido a que muchos no cuentan con documentos, así como la falta de capacitación, como se observó en el pasado proceso con el voto electrónico.

“Se ha dificultado mucho el que los migrantes puedan ejercer su voto, porque se pide que vayan al consulado a sacar su credencial de elector y den un domicilio allá en Estados Unidos; y muchos, lo que no quieren porque no tienen papeles, no quieren dar su domicilio. Y no solamente basta con sacar su credencial de elector, sino que ahora tienes que ir al consulado a activar la credencial para votar, y muchos trabajan 12 horas diarias”, dijo.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, hasta el mes de noviembre 47 mil 796 ciudadanas y ciudadanos residentes en el exterior habían solicitado ejercer su voto: 2 mil 684 de manera presencial, 31 mil 164 de manera electrónica, y 13 mil 948 vía voto postal.

Con el cambio para permitir realizar un voto presencial desde los consulados, se espera crecer los datos de participación de queretanos, ya que remarcó son quienes mantienen a muchas regiones del estado, también deben poder decidir quién las gobierna.